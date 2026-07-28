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Разброс цен на бензин в регионах России достиг 55 и 200 рублей

Экономика » Сырье » Нефть

Цены на бензин в российских регионах демонстрируют резкий разброс: стоимость одного литра топлива варьируется от 55 до 200 рублей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пытается сдержать рост цен, направляя предупреждения операторам АЗС и возбуждая дела о картельных сговорах.

Две металлические канистры в багажнике
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Две металлические канистры в багажнике

Борьба ФАС с завышением цен

Антимонопольная служба перешла к активным действиям в нескольких регионах. В Херсонской области оператору АЗС предписали снизить стоимость АИ-92 до экономически обоснованного уровня, что и было исполнено.

В Новосибирске ситуация сложнее: УФАС обнаружило признаки картельного сговора на оптовом рынке. Покупатели, не входившие в сговор, переплачивали за АИ-92 и АИ-95, что привело к росту цен на заправках. Сейчас возбуждены дела против двух владельцев сетей АЗС.

В Нижегородской области, Пермском крае и Республике Коми операторы либо проигнорировали требования ФАС о снижении цен, либо не смогли обосновать их рост. В некоторых случаях дела переданы в суд.

Карта цен по регионам

На 28 июля 2026 года рынок топлива разделился на три ценовых сегмента. Самый доступный бензин остался в Сибири и Поволжье, в то время как на полуострове Крым зафиксирован ценовой пик.

Регион Цена АИ-92 (руб/литр) Цена АИ-95 (руб/литр)
Омская область ~55 -
Алтайский край 57-58 63-65
Ростовская область 68-72 75-80
Москва и область 65-70 70-80
Краснодарский край 66-75 перебои с наличием
Республика Крым 190-200 190-200

Проблемы Юга: Крым и Кубань

На полуострове Крым зафиксирован антирекорд — стоимость литра бензина достигла 200 рублей. Причина кроется в логистических сбоях и дефиците поставок, который привел к пустым бакам на некоторых АЗС.

В Краснодарском крае ситуация нестабильна. В крупных сетях цены держатся в пределах 72-75 рублей за АИ-92, но на независимых заправках с ценой 66 рублей выстраиваются очереди из-за быстрого исчерпания запасов. Жители также сообщают о дефиците АИ-95.

Удар по урожаю и аграриям

Для сельхозпроизводителей Кубани рост цен на топливо стал критическим фактором. С начала 2026 года тонна дизеля подорожала на 25% (до 90,2 тыс. рублей), а АИ-92 вырос в цене на 11,6% (до 84,4 тыс. рублей).

В июле хозяйствам региона требуется более 56 тысяч тонн бензина и свыше 51 тысячи тонн дизельного топлива для полевых работ. Рост затрат на ГСМ неизбежно увеличивает себестоимость продукции, что может привести к подорожанию продуктов питания в магазинах.

"Правительство контролирует ситуацию с топливом. Рост оптовых цен связан с сезонным фактором и плановыми ремонтами на НПЗ", — сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Для стабилизации рынка правительство планирует увеличить биржевые продажи и рассмотреть возможность ограничения экспорта.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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