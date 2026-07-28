Разброс цен на бензин в регионах России достиг 55 и 200 рублей

Цены на бензин в российских регионах демонстрируют резкий разброс: стоимость одного литра топлива варьируется от 55 до 200 рублей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пытается сдержать рост цен, направляя предупреждения операторам АЗС и возбуждая дела о картельных сговорах.
Антимонопольная служба перешла к активным действиям в нескольких регионах. В Херсонской области оператору АЗС предписали снизить стоимость АИ-92 до экономически обоснованного уровня, что и было исполнено.
В Новосибирске ситуация сложнее: УФАС обнаружило признаки картельного сговора на оптовом рынке. Покупатели, не входившие в сговор, переплачивали за АИ-92 и АИ-95, что привело к росту цен на заправках. Сейчас возбуждены дела против двух владельцев сетей АЗС.
В Нижегородской области, Пермском крае и Республике Коми операторы либо проигнорировали требования ФАС о снижении цен, либо не смогли обосновать их рост. В некоторых случаях дела переданы в суд.
На 28 июля 2026 года рынок топлива разделился на три ценовых сегмента. Самый доступный бензин остался в Сибири и Поволжье, в то время как на полуострове Крым зафиксирован ценовой пик.
|Регион
|Цена АИ-92 (руб/литр)
|Цена АИ-95 (руб/литр)
|Омская область
|~55
|-
|Алтайский край
|57-58
|63-65
|Ростовская область
|68-72
|75-80
|Москва и область
|65-70
|70-80
|Краснодарский край
|66-75
|перебои с наличием
|Республика Крым
|190-200
|190-200
На полуострове Крым зафиксирован антирекорд — стоимость литра бензина достигла 200 рублей. Причина кроется в логистических сбоях и дефиците поставок, который привел к пустым бакам на некоторых АЗС.
В Краснодарском крае ситуация нестабильна. В крупных сетях цены держатся в пределах 72-75 рублей за АИ-92, но на независимых заправках с ценой 66 рублей выстраиваются очереди из-за быстрого исчерпания запасов. Жители также сообщают о дефиците АИ-95.
Для сельхозпроизводителей Кубани рост цен на топливо стал критическим фактором. С начала 2026 года тонна дизеля подорожала на 25% (до 90,2 тыс. рублей), а АИ-92 вырос в цене на 11,6% (до 84,4 тыс. рублей).
В июле хозяйствам региона требуется более 56 тысяч тонн бензина и свыше 51 тысячи тонн дизельного топлива для полевых работ. Рост затрат на ГСМ неизбежно увеличивает себестоимость продукции, что может привести к подорожанию продуктов питания в магазинах.
"Правительство контролирует ситуацию с топливом. Рост оптовых цен связан с сезонным фактором и плановыми ремонтами на НПЗ", — сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Для стабилизации рынка правительство планирует увеличить биржевые продажи и рассмотреть возможность ограничения экспорта.
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