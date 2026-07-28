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Цены на нефть упали до недельного минимума на фоне деэскалации конфликта США и Ирана

Экономика » Сырье » Нефть

Мировые цены на нефть снижаются третью торговую сессию подряд, достигнув минимума за неделю. Снижение котировок связано с ожиданиями рынка по деэскалации конфликта между США и Ираном после заявления президента Дональда Трампа о ходе "позитивных" переговоров двух сторон.

добыча нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
добыча нефти

К 14:39 по вьетнамскому времени стоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,75 доллара (1,98%) до 86,61 доллара за баррель — это самый низкий показатель с 17 июля. Цена американской нефти WTI снизилась на 1,26 доллара (1,53%) до 81,35 доллара за баррель, что стало минимумом с 20 июля.

Макроэкономист Артём Логинов объясняет, что котировки сырья остро реагируют на геополитические риски: любое снижение вероятности перебоев в поставках приводит к распродаже активов и падению цен.

Логистические узлы и региональные инициативы

Внимание трейдеров сосредоточено на Ормузском проливе, через который проходит около пятой части всего мирового потребления нефти. Несмотря на текущий низкий уровень трафика, рынок закладывает в цену улучшение ситуации. По данным UBS, этому способствуют новые обсуждения между Оманом и Ираном; в частности, Оман предложил создать общий региональный механизм по управлению проливом.

Параллельно фиксируются изменения в других транспортных коридорах. 27 июля количество судов, прошедших через Баб-эль-Мандебский пролив, выросло до 28 рейсов, что стало максимальным значением за четыре дня.

При этом риски полной стабилизации поставок сохраняются. В регионе Красного моря остаются угрозы для морской безопасности и объектов нефтегазовой инфраструктуры.

Прогнозы по стоимости сырья

Аналитики Goldman Sachs полагают, что если Ормузский пролив будет полностью открыт в четвертом квартале 2026 года, цена на Brent может скорректироваться до уровня 80 долларов за баррель к концу текущего года.

Однако банк предупреждает о факторах, способных вернуть нефть к росту. К ним относятся возможные перебои в Красном море и риск атак на нефтегазовые объекты Саудовской Аравии.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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