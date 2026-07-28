Башкортостан увеличил экспорт мяса птицы на 15% за счет контроля качества

Башкортостан увеличил экспорт мяса птицы на 15% в текущем году. Об этом сообщил Россельхознадзор. Рост обеспечен успешным прохождением проверок предприятий переработки и усилением ветеринарного контроля на всех этапах производства и логистики.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Куриное филе в витрине

Основными покупателями продукции остаются страны СНГ, а также Европейский союз и Китай. По данным ведомства, все плановые и внеплановые проверки башкирских птицефабрик и перерабатывающих заводов завершены без выявления нарушений санитарно-ветеринарных норм. Это подтвердило соответствие продукции требованиям импортеров и допустило расширение поставок.

В регионе реализован комплекс мер по повышению конкурентоспособности: модернизированы условия хранения и транспортировки, внедрены современные системы контроля качества. Региональное правительство, Россельхознадзор и аграрные холдинги выстроили согласованную работу по сертификации партий, оформлению ветеринарных сопроводительных документов и прохождению пограничного контроля.

Согласно утверждённому плану развития АПК республики, в ближайшие годы предусматривается дальнейшее наращивание объёмов экспорта мяса птицы и иных продуктов животноводства. Конкретные целевые показатели по физическим объёмам и денежной выручке в открытых источнике не раскрываются. Основные ограничения для ускорения темпов остаются: зависимость от импортного генетического материала и кормовых добавок, а также валютная и логистическая нестабильность на направлениях в ЕС и Китай.

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