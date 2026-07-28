Процентные ставки в США могут измениться из-за роста цен на нефть и инфляции

Федеральная резервная система США (ФРС) на заседании 28-29 июля определит дальнейшую траекторию процентных ставок. Регулятор выбирает между сохранением текущих параметров и ужесточением денежно-кредитной политики в условиях возобновления инфляционного давления.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Основным негативным фактором стал рост цен на сырую нефть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Этот всплеск нивелировал эффект от данных за июнь 2026 года, согласно которым инфляция в США снизилась сильнее ожиданий. Ранее падение индекса потребительских цен (CPI) в июне — первое за шесть лет, вызванное удешевлением бензина, — создало предпосылки для стабилизации ставки. Однако срыв перемирия между США и Ираном изменил рыночные ожидания.

Макроэкономист Артём Логинов объясняет, что рост цен на энергоносители напрямую влияет на производственные издержки и стоимость логистики, что в конечном итоге перекладывается на потребителя и тормозит снижение общего индекса инфляции.

Факторы давления и позиции регулятора

Помимо геополитики, на инфляционные ожидания влияют растущий спрос на технологии искусственного интеллекта и планы администрации Дональда Трампа по введению новых таможенных пошлин. Внутри ФРС наметился раскол: часть чиновников настаивает на повышении стоимости заимствований.

Лори Логан (глава ФРБ Далласа) призвала к умеренному росту ставки, так как темпы снижения инфляции до целевого уровня в 2% остаются неустойчивыми.

(глава ФРБ Далласа) призвала к умеренному росту ставки, так как темпы снижения инфляции до целевого уровня в 2% остаются неустойчивыми. Бет Хаммак (глава ФРБ Кливленда) заявила, что борьба с ценами сейчас приоритетнее поддержки рынка труда.

(глава ФРБ Кливленда) заявила, что борьба с ценами сейчас приоритетнее поддержки рынка труда. Председатель ФРС Кевин Уорш подтвердил готовность использовать все инструменты для стабилизации цен, хотя и не представил конкретный график изменений.

С другой стороны, вице-председатель Филип Джефферсон допустил возможность проявить терпение, если данные по энергоносителям не окажут критического влияния на экономику или вырастет уровень безработицы.

Аналитик долгового рынка Мария Бубцева указывает, что решение о повышении ставки в июле может быть стратегическим ходом для укрепления авторитета главы ФРС и защиты регулятора от обвинений в политической ангажированности перед промежуточными выборами в ноябре.

Реакция финансовых рынков

Инвесторы пересматривают вероятность ужесточения политики. Если после отчета Бюро труда от 14 июля вероятность повышения ставки падала до 10%, то к концу последней недели она выросла до 35-40%.

Бывший чиновник Министерства финансов Джозеф Лаворнья полагает, что аргумент о сдерживании долгосрочных инфляционных ожиданий может стать решающим для согласования действий ФРС с интересами президента, так как это позволит сохранить низкие долгосрочные ставки в будущем.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов

аналитик долгового рынка Мария Бубцева