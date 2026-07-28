ФАС начала разбирательства против владельцев российских заправок из-за цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала серию разбирательств против владельцев российских автозаправочных станций. Поводом стали резкие скачки стоимости топлива в нескольких регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь советских автомобилей на АЗС на закате

Регионы и компании под ударом

В Нижегородской области УФАС возбудило дело против сети ESCO. На заправках за короткий срок выросли цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Владелец проигнорировал предупреждение регулятора о необходимости остановить рост стоимости.

Аналогичная ситуация сложилась в Пермском крае с сетью "Ликом" — здесь цены выросли в июне, а владелец не отреагировал на требования УФАС в установленный срок. Теперь дело рассматривается по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

В Республике Коми антимонопольная служба направила претензии компаниям "Движение-Коми" и "Компания 2000". Ведомство подозревает их в установлении монопольно высоких цен на бензин.

Регион Компании / Статус Курская область "Калина-Ойл" (предупреждение компании "Сенд") Оренбургская область "РусГаз Премиум", ExOil, "Заправь Сам" (предупреждения) Херсонская область Цена на АИ-92 снижена после предупреждения ФАС Пензенская область Ряд независимых участников рынка (предупреждения)

Ситуация в Сибири и картельные сговоры

В Новосибирской области ФАС обнаружила признаки картеля на оптовом рынке топлива. Компании "ГК Альянс" и "Стрежтранссервис" продавали бензин АИ-92 и АИ-95 по разным ценам в зависимости от покупателя. Те, кто не входил в сговор, платили за топливо больше остальных.

Для жителей Сибири стабильность цен на АЗС напрямую влияет на стоимость логистики и снабжения, особенно в периоды подготовки к зимним перевозкам. Любые манипуляции с оптовым рынком неизбежно приводят к росту цен на розничных заправках.

"Подобные действия на оптовом рынке создают искусственный дефицит или завышают стоимость для добросовестных участников, что в итоге ложится бременем на конечного потребителя", — отмечает Валерий Козлов.

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