Российская пшеница и ячмень резко подешевели на фоне проблем с экспортом через Азовское море

В России зафиксировано снижение цен на зерно: за неделю пшеница подешевела на 1,3-2,8%, ячмень — на 6,5%. В годовом выражении стоимость этих культур упала на 8,6-12,6%.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле

По данным KSM, экспортная цена пшеницы в порту Новороссийск на 24 июля составила 15,1 тыс. руб. за тонну (минус 9,6% к прошлому году). Цена ячменя снизилась до 13 тыс. руб., что на 12,2% меньше прошлогодних показателей.

Логистический коллапс в Азовском море

Снижение стоимости связано с ростом предложения нового урожая и сбоями в логистике. С 10 июля введены ограничения на судоходство в Азово-Донском канале, через который проходит до 25% всего российского зернового экспорта.

Аналитики Kpler отмечают, что на Азовское море приходится 35% вывоза пшеницы, и в настоящее время операции там остановлены. Это может привести к сокращению общего объема экспорта зерна во втором полугодии на 6,5 млн тонн. Если опираться на данные Российского зернового союза о планируемом вывозе 33,9 млн тонн в июле — декабре, итоговый показатель может упасть до 27,4 млн тонн (снижение на 19,2%).

По мнению Kpler, основные потери затронут поставки в Турцию и Египет — главных покупателей российской пшеницы.

Давление на внутреннего производителя

Директор "Совэкона" Андрей Сизов указывает, что цены в хозяйствах падают из-за роста логистических затрат экспортеров. По его мнению, в краткосрочной перспективе тренд сохранится.

Ситуация осложняется финансовым положением аграриев: из-за падения прибыли за последние годы их резервы истощены. Сейчас производители вынуждены продавать зерно даже по низким ценам, чтобы получить средства на уборку и будущий посев. Дополнительным негативным фактором остается отсутствие новых экспортных каналов для обхода ограничений.

Финансовый аналитик Никита Волков поясняет, что рост расходов на логистику при одновременном падении объемов отгрузок сокращает маржинальность экспортеров, которые переносят эти издержки на производителей сырья, снижая закупочные цены.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков