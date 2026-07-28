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Южная Корея наращивает инвестиции во Вьетнам, развивая исследования и высокие технологии

Экономика » Финансы » Инвестиции

Южнокорейский капитал меняет стратегию присутствия во Вьетнаме, переходя от простой сборки продукции к созданию высокотехнологичных производств и научно-исследовательских центров. По данным Питера Кима, генерального директора HSBC Korea, страна трансформируется из площадки для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в региональный центр технологических инноваций.

Хошимин (Сайгон)
Фото: commons.wikimedia.org by Hai Dao, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хошимин (Сайгон)

На текущий момент Южная Корея является крупнейшим иностранным инвестором во Вьетнаме по совокупному объему средств. Общая сумма зарегистрированного капитала превышает 95 млрд долларов, что распределено между 10 400 действующими проектами. Эти инвестиции обеспечили работу порядка 10 000 компаний, создали более 900 000 рабочих мест и сформировали почти 30% общего объема экспорта Вьетнама.

Структура инвестиций и ключевые игроки

Основной объем средств сосредоточен в руках крупнейших конгломератов, которые интегрируют свои цепочки поставок в экономику страны:

  • Samsung: инвестировал более 23 млрд долларов; задействовал около 90 000 сотрудников.
  • LG: общий объем вложений превысил 8 млрд долларов, включая завод по производству дисплеев в Хайфоне стоимостью 5,65 млрд долларов.
  • Hyosung: зафиксировал обязательства на сумму 4 млрд долларов с планом по привлечению еще столько же.

Также в регионе проявляют активность SK (энергетика в центральной части страны), Lotte, CJ и Doosan. Отраслевой охват включает электронику, нефтехимию, логистику, ритейл, финансы и цифровую инфраструктуру.

Двусторонний товарооборот достиг почти 95 млрд долларов. Стороны установили целевой показатель в 150 млрд долларов к 2030 году.

Переход от сборки к исследованию и разработке

Главным изменением стало смещение фокуса с низкоквалифицированного труда на разработку технологий. Показательным примером служит центр исследований и разработок (R&D) Samsung в Ханое стоимостью 220 млн долларов — крупнейший подобный объект в Юго-Восточной Азии, где тысячи местных инженеров работают над AI и программным обеспечением.

Вьетнам уже преодолел отметку в 2 млрд произведенных смартфонов. Текущий вектор развития совпадает с государственной стратегией Вьетнама (Резолюция 10-NQ/TW), целью которой является привлечение высокотехнологичных ПИИ и интеграция 10 000 местных компаний в глобальные цепочки поставок.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что переход от модели "сборки" к созданию R&D-центров существенно меняет структуру капитальных затрат. Инвестиции в лаборатории и инженеров требуют иных механизмов оценки окупаемости, чем строительство заводов, так как основным активом здесь становится интеллектуальная собственность, а не производственные мощности.

Динамика инвестиций остается положительной: за первые месяцы 2026 года объем новых зарегистрированных капиталов из Южной Кореи вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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