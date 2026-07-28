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ЕС разрешил продавать конфискованную российскую нефть после задержания судов теневого флота

Экономика » Сырье » Нефть

Евросоюз ввел механизм распоряжения нефтью, изъятой у "теневого флота". Теперь ЕС может продавать конфискованное сырье на открытом рынке, не возвращая выручку прежним владельцам или их аффилированным лицам. Решение закреплено в 21-м пакете санкций.

Промышленные резервуары хранения на закате
Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены
Промышленные резервуары хранения на закате

Механизм затрагивает суда, которые использовались для обхода ограничений на экспорт российского сырья. Средства от реализации нефти направят на финансирование программ поддержки стран ЕС, пострадавших от энергетической нестабильности.

Ранее европейские регуляторы запретили продажу российской нефти на внутреннем рынке. Новый инструмент расширяет санкционный режим: теперь ЕС не просто блокирует поставки, но и использует изъятые ресурсы в собственных целях.

Операции по продаже сырья должны проходить под контролем с соблюдением международных договоров и норм права. Цель меры — ограничить возможности нелегального транзита нефти через территорию Евросоюза и смягчить экономические последствия энергетического кризиса для стран-членов блока.

Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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