Ирак и Ливан планируют создать новый маршрут экспорта нефти к Средиземному морю

Ирак и Ливан договорились изучить возможности транспортировки иракской сырой нефти к Средиземному морю через территорию Сирии и Ливана. Цель проекта — снизить зависимость Багдада от экспорта через Ормузский пролив, где экспортные операции сейчас ограничены из-за напряженности в регионе.

Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены Танкер у причала промышленного порта с резервуарами

В ходе визита премьер-министра Ливана Навафа Салама в Багдад стороны решили создать совместную техническую группу. Специалисты из Ирака должны прибыть в Ливан для оценки технической осуществимости плана. По словам министра энергетики Ливана Джо Садди, рассматриваются два варианта: восстановление существующих трубопроводов или строительство новой ветки от Сирии до ливанского порта Триполи.

В краткосрочной перспективе Ирак планирует использовать нефтехранилища в Триполи для экспорта. Сейчас эта схема частично работает с нефтепродуктами, которые перевозятся автомобильным транспортом через Сирию на международные рынки.

Финансовый советник премьер-министра Ирака Мудир Мохаммед Салих отметил, что использование Ливана в качестве дополнительных ворот к Средиземноморью создаст новый экспортный маршрут для Багдада и превратит Ливан в региональный энергетический хаб. Для ливанской стороны проект предполагает получение доходов от транзитных сборов и рост нагрузки на логистику порта Триполи.

Ирак пытается диверсифицировать пути вывоза нефти на фоне падения показателей. По данным ОПЕК, экспорт Ирака сократился с 4,2 млн баррелей в сутки в феврале до 1,5 млн в мае из-за сбоев в транспортировке через Ормузский пролив.

Альтернативные маршруты и сроки

Помимо сотрудничества с Ливаном, Багдад работает по двум другим направлениям:

Продление соглашения с Турцией для эксплуатации трубопровода Киркук — Джейхан.

Восстановление линии Киркук — Банияс через Сирию, которая не функционирует с 1980 года.

Отраслевые специалисты указывают на то, что строительство новых систем или капитальный ремонт старых займет несколько лет и потребует значительных капиталовложений.

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