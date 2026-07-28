Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Tank готовится пополнить российскую линейку новым гибридным внедорожником с полным приводом
Организация EarthJustice предупреждает: космические дата-центры могут нарушить состав воздуха
Жители ряда улиц Луганска останутся без водоснабжения с 29 по 30 июля
Поставщики бензина АИ-92 и АИ-95 в Новосибирске попали под расследование УФАС
Новая эра японского автопрома: почему лидеры рынка решили забыть о конкуренции
Резкий скачок цен на топливо в Оренбургской области привел к проверке АЗС
Раковые колонии больше не теряются в лунках: какой снимок раскрывает силу ColCounter
Зеркало лгало в юности: Муцениеце призналась, к чему привели сравнения себя с Джоли и Шейк
Трое детей и никаких сомнений: что Ваня Дмитриенко рассказал о будущем с Анной Пересильд

Российские импортёры столкнулись с массовыми доначислениями таможенных платежей

Экономика » Финансы » Деньги

Российские импортёры столкнулись с массовыми доначислениями таможенных платежей из-за споров о курсе валюты при пересчёте контрактов в рубли. Компании заявляют, что таможенные органы применяют курсы, которые не соответствуют закону и увеличивают финансовую нагрузку на бизнес.

Копилка
Фото: pixabay.com by AlexBarcley is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Копилка

Суть конфликта заключается в дате определения курса. Импортёры утверждают, что пересчёт должен производиться по курсу на дату заключения договора. Однако, по данным источников, таможенники часто используют курс на дату оформления груза или более поздний период. При больших объёмах поставок разница в курсах приводит к значительным суммам доплат.

Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что подобные расхождения в подходах создают серьезные риски для налогового комплаенса компании. Некорректный расчет таможенной стоимости может привести не только к переплате, но и к последующим спорам с государственными органами при проверках.

Представители таможенных органов настаивают на правомерности своих действий. 

Специалисты компании "Альта-Софт" называют такую практику нарушением принципов прозрачности регулирования и требуют строгого соблюдения норм о применении курса на дату контракта. Предприниматели призывают власти реформировать систему, чтобы исключить двоякое толкование правил пересчёта валютных обязательств.

Юрист по налоговому праву Денис Прохоров обращает внимание, что доначисления в таких случаях часто становятся предметом судебных споров. Важно разделять требование ведомства и окончательное решение суда: факт предъявления претензии еще не означает, что импортёр обязан оплатить сумму, рассчитанную по спорному курсу.

Экспертная проверка: налоговый консультант Ирина Зайцева, юрист по налоговому праву Денис Прохоров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Красота и стиль
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Еда и рецепты
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Еда и рецепты
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Отказ ради семьи: что Ксения Бородина обсудила с мужем перед съёмками в кино
Tank готовится пополнить российскую линейку новым гибридным внедорожником с полным приводом
Организация EarthJustice предупреждает: космические дата-центры могут нарушить состав воздуха
Жители ряда улиц Луганска останутся без водоснабжения с 29 по 30 июля
Российские импортёры столкнулись с массовыми доначислениями таможенных платежей
Поставщики бензина АИ-92 и АИ-95 в Новосибирске попали под расследование УФАС
Новая эра японского автопрома: почему лидеры рынка решили забыть о конкуренции
Резкий скачок цен на топливо в Оренбургской области привел к проверке АЗС
Раковые колонии больше не теряются в лунках: какой снимок раскрывает силу ColCounter
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.