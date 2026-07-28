Российские импортёры столкнулись с массовыми доначислениями таможенных платежей

Российские импортёры столкнулись с массовыми доначислениями таможенных платежей из-за споров о курсе валюты при пересчёте контрактов в рубли. Компании заявляют, что таможенные органы применяют курсы, которые не соответствуют закону и увеличивают финансовую нагрузку на бизнес.

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Суть конфликта заключается в дате определения курса. Импортёры утверждают, что пересчёт должен производиться по курсу на дату заключения договора. Однако, по данным источников, таможенники часто используют курс на дату оформления груза или более поздний период. При больших объёмах поставок разница в курсах приводит к значительным суммам доплат.

Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что подобные расхождения в подходах создают серьезные риски для налогового комплаенса компании. Некорректный расчет таможенной стоимости может привести не только к переплате, но и к последующим спорам с государственными органами при проверках.

Представители таможенных органов настаивают на правомерности своих действий.

Специалисты компании "Альта-Софт" называют такую практику нарушением принципов прозрачности регулирования и требуют строгого соблюдения норм о применении курса на дату контракта. Предприниматели призывают власти реформировать систему, чтобы исключить двоякое толкование правил пересчёта валютных обязательств.

Юрист по налоговому праву Денис Прохоров обращает внимание, что доначисления в таких случаях часто становятся предметом судебных споров. Важно разделять требование ведомства и окончательное решение суда: факт предъявления претензии еще не означает, что импортёр обязан оплатить сумму, рассчитанную по спорному курсу.