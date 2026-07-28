Сбои в морской логистике увеличили спрос на сухопутный коридор Китай — Европа

Общий объем товаров, перевезенных железнодорожным транспортом по маршрутам Китай — Европа, достиг 520 млрд долларов. Совокупное число рейсов превысило 130 тыс. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные Государственного комитета КНР по делам развития и реформ.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Железнодорожные вагоны с углем

Показатели свидетельствуют о высокой загрузке маршрута: в течение последних 46 месяцев доля груженых контейнеров оставалась на уровне 100%. Это означает, что поезда отправляются без порожних вагонов. Также зафиксировано выравнивание грузопотоков в обе стороны — соотношение рейсов из Китая и в обратном направлении приблизилось к 1:1.

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что стремление к балансу импортных и экспортных потоков снижает операционные риски перевозчиков, так как минимизирует затраты на возврат порожнего подвижного состава.

Причины роста сухопутного коридора

Спрос на железнодорожный транзит вырос из-за сбоев в морской логистике. Проблемы судоходства в Красном море и риски при проходе через Суэцкий канал вынудили часть грузоотправителей перенаправить товары на евразийский сухопутный коридор.

Сервис, работающий под единым брендом с июня 2016 года, стал альтернативой морю в условиях перестройки глобальных цепочек поставок. В Государственном комитете КНР по делам развития и реформ подчеркивают, что маршрут превратился в устойчивый элемент сообщения между Азией и Европой.

Макроэкономист Артём Логинов указывает, что перераспределение потоков с моря на железную дорогу обычно связано с поиском баланса между скоростью доставки и стоимостью фрахта в периоды геополитической нестабильности.