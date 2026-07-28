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ФАС возбудила 15 дел против поставщиков топлива в девяти регионах России

Экономика » Правила игры » Регионы

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали давление на продавцов топлива в девяти регионах России. В зависимости от тяжести нарушений ведомство возбудило административные дела, разослало предупреждения или добилось прямого снижения цен.

Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Решительные меры

Наиболее жесткие меры приняты в Нижегородской области, Пермском крае и Республике Коми. Так, в Нижегородской области дело заведено против владельца АЗС "ESCO" из-за игнорирования ранее выданного предупреждения. В Пермском крае под надзор попала сеть "Ликом", а в Коми — компании "Движение-Коми" и "Компания 2000".

Отдельный кейс зафиксирован в Новосибирской области, где ФАС усмотрела признаки картельного сговора на оптовом рынке. По данным ведомства, компании "ГК Альянс" и "Стрежтранссервис" практиковали ценовую дискриминацию, продавая бензин разным покупателям по разным ценам.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов отмечает, что подобные меры реагирования обычно связаны с попытками ритейлеров необоснованно поднять цены в периоды волатильности или при изменении оптовых котировок, что требует проверки фактических затрат компаний.

Механизмы контроля и результаты

В Оренбургской, Курской и Пензенской областях ФАС ограничилась предупреждениями. В частности, в Оренбуржье операторы "РусГаз Премиум", "ExOil" и "Заправь Сам" получили десять дней на обоснование стоимости топлива. В Пензенской области под прицел попали независимые игроки, изменившие ценники в июне.

Единственным регионом с быстрым результатом стала Херсонская область: здесь оператор АЗС по требованию УФАС уже снизил цену на бензин АИ-92 до уровня, который ведомство считает экономически оправданным.

Текущие действия регулятора являются частью более широкой кампании по сдерживанию цен. В июле ФАС уже возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений. Кроме того, под проверку попали крупнейшие независимые сети "Нефтьмагистрали" и "Трасса", а в июне было заведено дело против трех нефтетрейдеров по подозрению в картеле.

Повышенное внимание к рынку обусловлено поручениями вице-премьера Александра Новака, который призвал региональные управления ФАС пресекать спекулятивный фактор в ценообразовании на топливо.

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