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Иран и Оман обсуждают платную систему прохода судов через Ормузский пролив

Экономика » Сырье » Нефть

Иран и Оман обсуждают введение платы за проход судов через Ормузский пролив. Переговоры по безопасности судоходства и стоимости услуг прошли в Тегеране, по итогам  стороны договорились продолжить технические консультации.

Ормузский пролив
Фото: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив

Цена вопроса

Основным предметом дискуссий стал размер компенсации за предоставляемые услуги. Как заявил представитель дипломатического корпуса Ирана Джалали, окончательное решение по стоимости и режиму прохода будет принято позже.

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что любые новые сборы в этом регионе создают дополнительные неопределенности для логистики, так как стоимость перевозок может зависеть не только от тарифов, но и от волатильности страховых премий в зоне высокого риска.

Влияние на рынок энергоресурсов

Ормузский пролив является критическим узлом мировой торговли: через него проходит около 25% морских перевозок нефти и примерно 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ). Введение дополнительных платежей может привести к росту транспортных расходов, что в дальнейшем отразится на конечной стоимости энергоресурсов.

При этом Иран намерен сохранить особый режим прохода для российских судов. Реализация этого подхода создаст дифференциацию условий транзита в зависимости от флага судна, что нетипично для данного международного маршрута.

Макроэкономист Артём Логинов обращает внимание, что фактическое влияние таких мер на стоимость сырья будет зависеть от масштаба сборов и того, насколько перевозчики смогут переложить эти издержки на конечного покупателя.

На текущий момент конкретные параметры платежей, список затронутых категорий судов и сроки вступления новых правил в силу не определены.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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