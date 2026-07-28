Технологический сдвиг: оборудование для ИИ обогнало автопром в экспорте Мексики

Экспорт оборудования для инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в Мексике впервые обошел по объему автомобильную промышленность, которая десятилетиями была лидером внешнеторгового оборота страны.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инженер осматривает микросхему

По данным Центрального банка Мексики (Banxico), за пять месяцев 2026 года поставки товаров для ИИ-инфраструктуры достигли 105,78 млрд долларов. В эту категорию входят серверы, компьютеры, электронные платы, системы кабелей, устройства хранения данных и прочие электронные компоненты.

Общий экспорт Мексики за январь-май 2026 года составил около 321,4 млрд долларов, что на 20% больше показателей аналогичного периода прошлого года. В мае объем отгрузок достиг 69,54 млрд долларов (рост на 25,4%), при этом экспорт несырьевых товаров в США увеличился более чем на 27%.

Механизм роста и цепочки поставок

Спрос на мексиканскую электронику вызван инвестициями США в дата-центры, облачные вычисления и системы ИИ. Мексика задействует преимущества географического положения, конкурентную стоимость производства и льготы Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), чтобы стать ключевым звеном технологической цепочки Северной Америки.

Несмотря на рост объемов, Banxico отмечает низкую долю добавленной стоимости внутри страны. Основные полупроводники и критически важные компоненты импортируются из стран Азии (в частности, из Тайваня), после чего проходят сборку в Мексике и реэкспортируются в США.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что высокая стоимость экспорта при зависимости от импортных компонентов указывает на преобладание сборочных операций над созданием собственного продукта. В такой структуре значительная часть выручки уходит поставщикам сырья и компонентов, а не остается в национальной экономике.

Для повышения реальной прибыли и уровня локализации регулятор рекомендует Мексике развивать собственное производство полупроводников, модернизировать энергетическую инфраструктуру и инвестировать в подготовку профильных кадров.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин