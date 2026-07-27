Россельхознадзор заблокировал партию цветов из Армении с фальшивыми документами

Россельхознадзор заблокировал партию цветов из Армении, которые пытались доставить в Россию через территорию Белоруссии. Поставки пресекли на этапе таможенного контроля после обнаружения поддельных сопроводительных документов.

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Проверка показала, что документы, сопровождающие груз, не подтверждают реальное происхождение растений и не содержат данных о соответствии продукции санитарно-ветеринарным нормам. Ввоз товаров прекращен из-за грубого нарушения законодательства РФ об импорте растений и растительных продуктов.

Аграрный эксперт Виктор Смирнов поясняет, что использование поддельных сертификатов при транзите через третьи страны позволяет скрывать реальный источник происхождения груза. Это создает риски заноса вредителей и болезней растений, так как фактический фитосанитарный контроль в стране-производителе в таких случаях не подтвержден.

Экспертная проверка: аграрный эксперт, специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт, специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов