Центробанк разрабатывает правила для организованных торгов цифровыми валютами

Центральный банк России подготовил нормативную базу для запуска организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Регулятор определил требования к участникам рынка, правила учета активов и порядок определения их стоимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Центральный банк России

Документы находятся на стадии оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Это означает, что нормы еще не вступили в силу и могут быть скорректированы по итогам обсуждения.

Согласно проектам актов, механизм торгов будет закреплен в правилах бирж. Именно площадки возьмут на себя расчет рыночных и средневзвешенных цен на цифровые инструменты.

ЦБ вводит понятие "цифрового депозитария" — организации, которая будет вести учет криптовалют и цифровых прав по принципам, аналогичным рынку ценных бумаг. Реестр таких организаций будет вести сам Банк России.

Для работы цифрового депозитария или оператора информационной системы (выполняющего функции платформы) установлены жесткие требования к капиталу.

Минимальный размер собственных средств: от 50 млн до 250 млн рублей.

Точная сумма зависит от функций компании — будет ли она работать с распределенными реестрами или обеспечивать расчеты по итогам торгов.

Активы должны быть ликвидными и обладать высоким кредитным качеством.

Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что установление высокого порога собственного капитала служит фильтром для рынка: в индустрию смогут войти только финансово устойчивые игроки, что снижает риски для конечных владельцев цифровых активов.

Регулятор также регламентирует состав сведений о депонентах и получателях доступа к системам, а также правила открытия цифровых счетов. Расчеты по цифровым финансовым активам будут проходить с использованием номинальных счетов.

Экспертная проверка: налоговый консультант налоговый консультант Ирина Зайцева