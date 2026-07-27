Центробанк разрабатывает правила для организованных торгов цифровыми валютами

Центральный банк России подготовил нормативную базу для запуска организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Регулятор определил требования к участникам рынка, правила учета активов и порядок определения их стоимости.
Документы находятся на стадии оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Это означает, что нормы еще не вступили в силу и могут быть скорректированы по итогам обсуждения.
Согласно проектам актов, механизм торгов будет закреплен в правилах бирж. Именно площадки возьмут на себя расчет рыночных и средневзвешенных цен на цифровые инструменты.
ЦБ вводит понятие "цифрового депозитария" — организации, которая будет вести учет криптовалют и цифровых прав по принципам, аналогичным рынку ценных бумаг. Реестр таких организаций будет вести сам Банк России.
Для работы цифрового депозитария или оператора информационной системы (выполняющего функции платформы) установлены жесткие требования к капиталу.
Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что установление высокого порога собственного капитала служит фильтром для рынка: в индустрию смогут войти только финансово устойчивые игроки, что снижает риски для конечных владельцев цифровых активов.
Регулятор также регламентирует состав сведений о депонентах и получателях доступа к системам, а также правила открытия цифровых счетов. Расчеты по цифровым финансовым активам будут проходить с использованием номинальных счетов.
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