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Минприроды России определило три крупнейших золотых месторождения России

Экономика

Министерство природных ресурсов и экологии РФ определило крупнейшие золотые месторождения страны. Все три объекта расположены в Сибири и на Дальнем Востоке, а их суммарные запасы превышают 5 тысяч тонн, что составляет до трети всех отечественных резервов металла.

Золотые самородки в руках
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Золотые самородки в руках

Первое место занимает Сухой Лог в Иркутской области с совокупными запасами более 2,77 тыс. тонн. Лицензия на разработку этого объекта была выдана в 2019 году; стоимость её получения составила около 9,4 млрд рублей.

Второе место принадлежит Наталкинскому месторождению (Магаданская область) с запасами 1,385 тыс. тонн. Замыкает список Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае, где зафиксировано 949,4 тонны золота.

Месторождение Регион Запасы, т
Сухой Лог Иркутская область 2 770+
Наталкинское Магаданская область 1 385
Олимпиадинское Красноярский край 949,4

Иркутская область является региональным лидером по объемам золотых запасов. Геологическая разведка местных залежей ведется с имперского периода.

В глобальном масштабе за 2025 год мировая добыча золота составила от 3300 до 3700 тонн. Среди стран-производителей лидируют Китай (380 т), Россия (310 т) и Австралия (280 т).

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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