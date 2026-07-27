Минприроды России определило три крупнейших золотых месторождения России

Министерство природных ресурсов и экологии РФ определило крупнейшие золотые месторождения страны. Все три объекта расположены в Сибири и на Дальнем Востоке, а их суммарные запасы превышают 5 тысяч тонн, что составляет до трети всех отечественных резервов металла.
Первое место занимает Сухой Лог в Иркутской области с совокупными запасами более 2,77 тыс. тонн. Лицензия на разработку этого объекта была выдана в 2019 году; стоимость её получения составила около 9,4 млрд рублей.
Второе место принадлежит Наталкинскому месторождению (Магаданская область) с запасами 1,385 тыс. тонн. Замыкает список Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае, где зафиксировано 949,4 тонны золота.
|Месторождение
|Регион
|Запасы, т
|Сухой Лог
|Иркутская область
|2 770+
|Наталкинское
|Магаданская область
|1 385
|Олимпиадинское
|Красноярский край
|949,4
Иркутская область является региональным лидером по объемам золотых запасов. Геологическая разведка местных залежей ведется с имперского периода.
В глобальном масштабе за 2025 год мировая добыча золота составила от 3300 до 3700 тонн. Среди стран-производителей лидируют Китай (380 т), Россия (310 т) и Австралия (280 т).
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