Запрет на экспорт бензина в России продлят до конца 2026 года

Правительство России продлит полный запрет на экспорт бензина до конца 2026 года. Ограничения вновь затронут нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые ранее частично выводились из-под действия эмбарго. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь советских ретроавтомобилей на АЗС

Текущие запреты на вывоз бензина и дизельного топлива действуют до 31 июля, за исключением поставок по межправительственным соглашениям. По решению правительства экспорт бензина остается закрытым для всех участников рынка. В отношении дизтоплива вице-премьер допустил более раннее снятие ограничений, чтобы избежать затоваривания НПЗ и обеспечить их полную загрузку.

Механизм регулирования экспорта изменялся несколько раз: полный запрет на бензин ввели 31 августа 2025 года из-за роста цен. В январе 2026 года НПЗ временно разрешили вывозить продукт, но с 1 апреля ограничения вернулись и для производителей. Экспорт дизеля для заводов закрыт с 8 июля.

Решение о пролонгации принято на фоне падения объемов переработки. По данным Kpler, в июне этот показатель упал до 4,1 млн баррелей в сутки — это многолетний минимум, что связывают с атаками на заводы. Александр Новак заявил, что меры по насыщению внутреннего рынка импортом и переносу ремонтов позволили частично стабилизировать ситуацию.

Разногласия сохраняются в оценке остатков топлива. По данным Владимира Путина, запасы бензина за год сократились на 4% до 1,7 млн тонн, тогда как источники "Коммерсанта" оценивают объем менее чем в 1,5 млн тонн.

Влияние на отрасль и логистику

Аналитики отмечают, что рынок бензина переходит в режим долгосрочного административного управления. Поскольку доля экспорта этого продукта традиционно невелика (10-15% от выпуска), мера менее болезненна для заводов, чем запрет на вывоз дизеля, где экспортная доля достигала 50%.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что отключение экспортной альтернативы переводит ценообразование из плоскости мировых котировок в плоскость внутренних административных решений, что напрямую влияет на финансовые потоки компаний.

Проблема дефицита в удаленных регионах (Сибирь и Дальний Восток) остается актуальной. Запрет экспорта удерживает топливо внутри страны, но не решает вопросы его физической доставки.

Продукт Статус экспорта Срок действия / Прогноз Бензин Полный запрет (включая НПЗ) До конца 2026 года Дизельное топливо Запрет для НПЗ с 8 июля Возможно снятие в IV квартале 2024 или до конца года

Параллельно правительство закрепило приоритетность распределения топлива. В первую очередь продукт получают государственные заказчики, предприятия гособоронзаказа, РЖД и сельхозпроизводители. Сети АЗС нефтяных компаний и независимые заправки замыкают список получателей.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию специалист по проектному финансированию Алексей Крупин