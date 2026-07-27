В Магаданском рыбном порту строят универсальный глубоководный терминал

В Магаданском рыбном порту идет строительство универсального глубоководного терминала для обслуживания судов разных классов и снабжения флота. Параллельно в бухте Нагаева возводят вторую очередь берегоукрепления — гидротехническое сооружение с подпорной стенкой, рассчитанной на штормовые и ледовые нагрузки Охотского моря.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Рабочие рыбного порта с уловом рыбы в синих ящиках на фоне судов

Согласно заявлению губернатора Магаданской области Сергея Носова, развитие портовой инфраструктуры должно интегрировать регион в работу Северного морского пути. Терминал станет частью транспортного каркаса страны для развития экспортных, транзитных и внутрирегиональных грузоперевозок через побережье Охотского моря.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что при реализации подобных инфраструктурных объектов критически важно разделять общую стоимость проекта и фактически выделенные лимиты финансирования, так как сроки ввода в эксплуатацию напрямую зависят от графика платежей.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин