В Магаданском рыбном порту идет строительство универсального глубоководного терминала для обслуживания судов разных классов и снабжения флота. Параллельно в бухте Нагаева возводят вторую очередь берегоукрепления — гидротехническое сооружение с подпорной стенкой, рассчитанной на штормовые и ледовые нагрузки Охотского моря.
Согласно заявлению губернатора Магаданской области Сергея Носова, развитие портовой инфраструктуры должно интегрировать регион в работу Северного морского пути. Терминал станет частью транспортного каркаса страны для развития экспортных, транзитных и внутрирегиональных грузоперевозок через побережье Охотского моря.
Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что при реализации подобных инфраструктурных объектов критически важно разделять общую стоимость проекта и фактически выделенные лимиты финансирования, так как сроки ввода в эксплуатацию напрямую зависят от графика платежей.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.