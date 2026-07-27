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Российский экспорт зерна вырос на 69% к началу июля 2026 года

Экономика

Экспорт российского зерна вырос на 69% к июлю 2026 года

Россия значительно нарастила отгрузки зерна и продуктов его переработки в первой половине 2026 года. Согласно данным ФГИС "Аргус-Фито", по состоянию на начало июля объем экспорта превысил 36 млн тонн, что на 69% больше показателей аналогичного периода 2025 года.

Сельское хозяйство
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сельское хозяйство

Наиболее заметный рост зафиксирован в поставках в Казахстан — объем отгрузок увеличился в три раза. Также выросли объемы экспорта в Турцию (+86%), Иран (+75%), Китай (+63%) и Египет (+45%).

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что резкий рост отгрузок в отдельные страны может свидетельствовать о перестройке торговых потоков или временном избытке предложения на определенных направлениях, однако устойчивость такой динамики зависит от стабильности логистических маршрутов.

Производство и риски поставок

Сенатор А. Двойных оценил потенциал урожая 2026 года как высокий, отметив, что климатические условия в текущем сезоне существенно лучше показателей 2024 и 2025 годов. По его словам, внутренние потребности страны по зерновым культурам, которые составляют более 80 млн тонн, будут обеспечены полностью, что исключает риски для животноводства и внутреннего рынка.

При этом сенатор воздержался от конкретных прогнозов по объему экспорта. Основным сдерживающим фактором сейчас выступает не объем производства, а логистика: атаки на транспортную инфраструктуру создают угрозы для цепочек поставок и затрудняют доставку продукции.

Экспертная проверка:
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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