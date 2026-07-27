Россия значительно нарастила отгрузки зерна и продуктов его переработки в первой половине 2026 года. Согласно данным ФГИС "Аргус-Фито", по состоянию на начало июля объем экспорта превысил 36 млн тонн, что на 69% больше показателей аналогичного периода 2025 года.
Наиболее заметный рост зафиксирован в поставках в Казахстан — объем отгрузок увеличился в три раза. Также выросли объемы экспорта в Турцию (+86%), Иран (+75%), Китай (+63%) и Египет (+45%).
Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что резкий рост отгрузок в отдельные страны может свидетельствовать о перестройке торговых потоков или временном избытке предложения на определенных направлениях, однако устойчивость такой динамики зависит от стабильности логистических маршрутов.
Сенатор А. Двойных оценил потенциал урожая 2026 года как высокий, отметив, что климатические условия в текущем сезоне существенно лучше показателей 2024 и 2025 годов. По его словам, внутренние потребности страны по зерновым культурам, которые составляют более 80 млн тонн, будут обеспечены полностью, что исключает риски для животноводства и внутреннего рынка.
При этом сенатор воздержался от конкретных прогнозов по объему экспорта. Основным сдерживающим фактором сейчас выступает не объем производства, а логистика: атаки на транспортную инфраструктуру создают угрозы для цепочек поставок и затрудняют доставку продукции.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.