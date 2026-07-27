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Лизинговый рынок России стабилизировался после периода резкого падения

Экономика » Рынки

Российский лизинговый рынок перестал ожидать дальнейшего ухудшения условий бизнеса, хотя и не рассчитывает на стремительный рост. Согласно итогам ежегодного опроса топ-менеджмента отрасли, проведенного агентством АКРА в мае 2026 года, деловой оптимизм стабилизировался: участники рынка адаптировались к высоким ставкам и сжатому спросу, переориентировавшись на контроль качества активов и сохранение маржинальности.

Рост рынка
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рост рынка

Динамика рынка и падение спроса

Рынок продолжает сокращаться, но темпы падения замедляются. По данным Федресурса, в 2025 году количество новых договоров лизинга упало на 30% — до 326 тысяч сделок. В первом квартале 2026 года было заключено 59 тысяч договоров против 64 тысяч за аналогичный период прошлого года.

АКРА отмечает, что фактическое снижение может быть более глубоким, так как часть новых контрактов связана с повторной передачей в лизинг ранее изъятого имущества. Наибольшее давление ощутил розничный сегмент, особенно рынок грузового автотранспорта, где спад в логистике совпал со снижением платежеспособности клиентов.

Макроэкономист Артём Логинов объясняет, что длительный период дорогих денег подавил инвестиционные аппетиты бизнеса, поэтому даже при смягчении денежно-кредитной политики (снижение ключевой ставки с 21% до 14,25%) быстрого восстановления спроса не произошло.

Отношение бизнеса к рискам и ставкам

Восприятие ситуации в отрасли изменилось: если год назад почти 80% опрошенных говорили об ухудшении условий, то сейчас об этом заявляет менее трети компаний. Около 60% респондентов не заметили изменений за год, а 15% отметили улучшение. На ближайшие 12 месяцев 55% участников рынка ждут позитивной динамики, и никто не прогнозирует дальнейшего ухудшения.

Процентные ставки остаются главным сдерживающим фактором, хотя их значимость снизилась (с 4,67 до 4,32 балла из 5). Параллельно растет влияние кредитного качества лизингополучателей — этот показатель достиг того же уровня значимости (4,32 балла), что и ставки. Накопление проблем в портфелях заставляет компании осторожнее подходить к новым сделкам: 17 из 22 опрошенных заявили, что качество заемщиков ограничивает их риск-аппетит.

Экспертный комментарий: "Смещение фокуса с агрессивного наращивания портфеля на контроль качества активов говорит о переходе отрасли в режим выживания и защиты капитала, когда сохранение текущей прибыли становится важнее экспансии", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Финансовые прогнозы и операционные сложности

Ожидания компаний по прибыли стали более оптимистичными: доля тех, кто ждет роста чистой прибыли на 10-25%, увеличилась с 22% до 41%. Прогнозов об убытках не зафиксировано. По объему портфелей 55% респондентов ожидают колебаний в пределах 10%, а 41% рассчитывают на рост более чем на 10%.

Среди операционных факторов компании отмечают рост давления со стороны расходов (количество таких оценок выросло с 4 до 7). При этом проблема доступности техники практически исчезла: рынок насыщен российскими, китайскими и подержанными моделями.

Особое внимание уделяется стоку изъятого имущества. Половина компаний ожидает стагнации объема изъятий, 41% — его снижения. Если этот прогноз не оправдается, затраты на содержание техники продолжат снижать рентабельность бизнеса.

Контекст малого и среднего бизнеса

Ситуация осложняется состоянием МСП — основного клиента отрасли. В мае 2026 года индекс деловой активности МСП "ОПОРЫ RSBI" упал до 48,4 пункта, а инвестиционная составляющая вернулась к уровням пандемии. По данным Банка России, объем кредитования МСП в 2025 году сократился на 14,9%.

АКРА констатирует, что рынок столкнулся с резким падением вместо ожидаемого замедления роста. Перспективой второй половины 2026 года агентство видит стагнацию и выход показателей на плато.

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