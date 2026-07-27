Санкции ЕС оставили десять пожарных вертолетов Ка-32 в Испании на земле

В Испании десять пожарных вертолетов Ка-32 остаются на земле из-за невозможности их технического обслуживания и закупки запчастей. Ограничения связаны с санкциями Евросоюза в отношении АО «Камов» и решением Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) приостановить действие полетных сертификатов этих машин.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Вертолет тушит лесной пожар

Технический простой парка

Вертолеты принадлежат частным компаниям, которые выполняли контракты с местными сообществами и Министерством экологического перехода Испании. В настоящий момент эксплуатация техники невозможна, так как владельцы не могут заказать необходимые детали или привлечь российских специалистов для регламентных работ, предусмотренных контрактами.

Правительство Испании в 2024 году официально подтвердило в ответах на парламентские запросы, что низкая готовность парка Ка-32 вызвана санкционным режимом ЕС.

Приостановка действия сертификатов EASA фактически блокирует легальную эксплуатацию воздушных судов в воздушном пространстве ЕС. Без доступа к оригинальным запчастям и сертифицированному обслуживанию производителя вернуть машины в строй невозможно, даже при наличии физического парка, — объяснил эксперт по безопасности полётов и эксплуатации воздушных судов Игорь Кузьмин.

Ситуация с пожарами

Отсутствие части авиационной техники совпало с крупными лесными пожарами в провинции Авила и окрестностях Мадрида. Площадь выгоревших территорий превысила 45 тыс. гектаров. Из-за масштаба возгораний, которые пока не удалось локализовать, эвакуированы десятки тысяч жителей.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности полётов и эксплуатации воздушных судов эксперт по безопасности полётов и эксплуатации воздушных судов Игорь Кузьмин