Правительство планирует обязать экспортеров предоставлять подробные данные о грузе и разрешительных документах еще на этапе бронирования времени пересечения границы. Соответствующий проект постановления подготовил Минтранс и опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 19 августа 2026 года.
Изменения касаются механизма резервирования слотов для подъезда к автомобильным пунктам пропуска (согласно распоряжению № 1347-р от 27 мая 2023 года). Правило затронет только экспортные перевозки.
Перечень сведений для постановки в электронную очередь расширяется на пять позиций. Перевозчик будет обязан внести:
Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что такие меры направлены на борьбу с практикой "авансового" бронирования. Сейчас компании часто резервируют слот, не имея на руках полного комплекта документов, и оформляют их позже, непосредственно вблизи границы.
Минтранс связывает текущие очереди перед пунктами пропуска (особенно у "Верхнего Ларса") с тем, что экспортеры стали массово оформлять документы прямо на складах временного хранения. Это стало возможным после отмены требования оформлять фитосанитарные сертификаты строго в регионе фактического вывоза. В итоге нагрузка на приграничные лаборатории выросла, а сроки исследований увеличились.
По замыслу ведомства, синхронизация бронирования с фактической готовностью груза сократит время простоя машин и снизит финансовые потери логистических компаний.
Для реализации проекта оператору системы "Одно окно" рекомендуют наладить информационный обмен с ГИС ЭПД для автоматической передачи данных о сертификатах.
|Мероприятие / Требование
|Дата начала действия
|Доработка взаимодействия систем "Одно окно" и ГИС ЭПД
|Со дня опубликования документа
|Обязанность указывать расширенные данные о грузе при бронировании
|1 марта 2027 года
|Обязанность указывать марку, модель, цвет и VIN тягача и прицепа
|14 июля 2026 года
Юрист по налоговому праву Денис Прохоров обращает внимание, что с 14 июля 2026 года отсутствие данных о транспортном средстве приведет к невозможности забронировать время проезда. Требования по грузам вступят в силу позже, но техническая подготовка систем начнется сразу после принятия акта.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.