Новые правила бронирования слотов затронут автомобильные пункты пропуска

Правительство планирует обязать экспортеров предоставлять подробные данные о грузе и разрешительных документах еще на этапе бронирования времени пересечения границы. Соответствующий проект постановления подготовил Минтранс и опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 19 августа 2026 года.

Фото: wikimedia.org by Bonus bon, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ пропускной пункт машин

Изменения касаются механизма резервирования слотов для подъезда к автомобильным пунктам пропуска (согласно распоряжению № 1347-р от 27 мая 2023 года). Правило затронет только экспортные перевозки.

Что придется указывать при бронировании

Перечень сведений для постановки в электронную очередь расширяется на пять позиций. Перевозчик будет обязан внести:

код ТН ВЭД ЕАЭС товара;

номер таможенной декларации;

серию и номер ветеринарного сертификата (если груз подлежит ветконтролю);

номер фитосанитарного сертификата (для подкарантинной продукции);

регистрационный номер электронного документа об убытии товаров с таможенной территории ЕАЭС (либо отметку о его отсутствии).

Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что такие меры направлены на борьбу с практикой "авансового" бронирования. Сейчас компании часто резервируют слот, не имея на руках полного комплекта документов, и оформляют их позже, непосредственно вблизи границы.

Причины и ожидаемые последствия

Минтранс связывает текущие очереди перед пунктами пропуска (особенно у "Верхнего Ларса") с тем, что экспортеры стали массово оформлять документы прямо на складах временного хранения. Это стало возможным после отмены требования оформлять фитосанитарные сертификаты строго в регионе фактического вывоза. В итоге нагрузка на приграничные лаборатории выросла, а сроки исследований увеличились.

По замыслу ведомства, синхронизация бронирования с фактической готовностью груза сократит время простоя машин и снизит финансовые потери логистических компаний.

Для реализации проекта оператору системы "Одно окно" рекомендуют наладить информационный обмен с ГИС ЭПД для автоматической передачи данных о сертификатах.

Сроки вступления в силу

Мероприятие / Требование Дата начала действия Доработка взаимодействия систем "Одно окно" и ГИС ЭПД Со дня опубликования документа Обязанность указывать расширенные данные о грузе при бронировании 1 марта 2027 года Обязанность указывать марку, модель, цвет и VIN тягача и прицепа 14 июля 2026 года

Юрист по налоговому праву Денис Прохоров обращает внимание, что с 14 июля 2026 года отсутствие данных о транспортном средстве приведет к невозможности забронировать время проезда. Требования по грузам вступят в силу позже, но техническая подготовка систем начнется сразу после принятия акта.

Экспертная проверка: налоговый консультант (комплаенс, налоговые риски) Ирина Зайцева

юрист по налоговому праву (налоговые претензии, практика) Денис Прохоров