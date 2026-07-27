Миллионы заявок уйдут в корзину: новые правила перекроют доступ к быстрым деньгам в России

Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ряду потребительских кредитов на четвертый квартал 2026 года. Регулятор ограничил выдачу наиболее рискованных займов — с высокой долговой нагрузкой заемщиков и длительным сроком возврата, а также приравнял к ним нецелевые кредиты под залог недвижимости и автомобилей.

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По данным регулятора, во втором квартале 2026 года портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 2,8%. Основным драйвером стал рост выдач наличных из-за реализации отложенного спроса в условиях снижения ставок. Доля проблемной задолженности в этом сегменте остается стабильной: 13,2% на 1 июля 2026 года против 13,1% на 1 апреля того же года.

Макроэкономист Артём Логинов объясняет, что ужесточение МПЛ направлено на предотвращение чрезмерного закредитованности населения. Когда регулятор снижает лимиты на рискованные кредиты, банкам становится дороже выдавать займы заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), что вынуждает их более строго отбирать клиентов.

Изменения в потребительском кредитовании

Наиболее заметные ограничения коснулись необеспеченных займов без лимита кредитования и залоговых нецелевых кредитов. Лимиты по ним синхронизированы, чтобы исключить регулятивный арбитраж (поиск банками менее строгих инструментов для выдачи рискованных средств).

Характеристика кредита МПЛ на IV кв. 2026 МПЛ на III кв. 2026 Доля выдач во II кв. 2026 ПДН свыше 50% 15% 18% от 16% до 20%* ПДН свыше 80% 1% 3% от 2% до 7%* Срок возврата от 5 лет 1% 5% 2% (необеспеч.)

* Данные различаются в зависимости от типа залога.

Банковский аналитик Алина Корнеева указывает, что подобные меры создают дополнительный резерв устойчивости банковской системы. Формирование макропруденциальных буферов — например, 7,8% по необеспеченным кредитам на июль 2026 года — позволяет банкам покрыть возможные потери в случае ухудшения качества обслуживания займов.

Ипотека и автокредитование

В сегменте ипотеки Банк России сохранил текущие значения МПЛ. Регулятор отметил улучшение стандартов кредитования: доля ипотечных кредитов с ПДН свыше 80% во втором квартале 2026 года снизилась до 4% (против 6% годом ранее). В июне зафиксирован всплеск спроса из-за ожиданий изменения условий по "Семейной ипотеке".

По автокредитам лимиты ужесточены для заемщиков с ПДН более 50% и 80%. Однако регулятор подчеркивает, что это не снизит доступность продукта, так как фактическая доля таких выдач в банках ниже установленных ограничений. Портфель автокредитов во втором квартале вырос на 1,7%, доля проблемных долгов зафиксирована на уровне 4,5%.

Эксперт по личным финансам Илья Кравцов обращает внимание, что для простых граждан эти меры означают усиление контроля за долговой нагрузкой. Получить крупный кредит или автокредит при высокой задолженности станет сложнее, так как банки будут ограничены в объеме таких выдач.

Корпоративный сектор и капитал банков

Для крупных компаний с высокой долговой нагрузкой надбавка к коэффициентам риска сохранена на уровне 100%. В период с марта по май 2026 года такие компании наращивали долг медленнее общего корпоративного сектора (2,1% против 3,8%).

Национальная антициклическая надбавка также осталась без изменений. Банк России констатирует отсутствие признаков кредитного перегрева и отмечает рост достаточности капитала в банковском секторе до 14,1% на 1 июля 2026 года.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов

банковский аналитик Алина Корнеева

эксперт по личным финансам Илья Кравцов