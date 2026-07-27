Европа столкнулась с резким торможением темпов заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) на фоне взлета биржевых котировок. По состоянию на конец июля средний объем суточной закачки упал более чем на четверть по сравнению с пиковыми значениями начала сезона. Ситуация усугубляется дефицитом поставок: транзит через Украину полностью прекращен Киевом, а импорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле обвалился до двухлетнего минимума. На этом фоне спотовые цены на газ в ЕС подскочили до максимумов декабря 2022 года, создавая риски для энергетической безопасности региона в предстоящий зимний период.
Согласно актуальным данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень заполненности европейских ПХГ достиг 55,35%. Несмотря на формальный рост запасов, текущий показатель на 15,9 процентного пункта ниже среднего пятилетнего значения. Динамика отрицательная: только за последнюю неделю отставание от нормы увеличилось на 0,4 п. п. Главным сдерживающим фактором стала цена — стоимость "голубого топлива" на хабе TTF в пятницу взлетела до $744 за тысячу кубометров. Для сравнения, средняя цена июня держалась на уровне $532.
"Мы наблюдаем классическую ситуацию, когда высокие цены заставляют трейдеров и операторов осторожничать. Покупать дорогой газ сейчас для хранения на зиму — это огромный финансовый риск, если к отопительному сезону котировки пойдут вниз. Однако низкие темпы закачки сегодня могут обернуться дефицитом завтра", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Надежды Брюсселя на полную замену российского трубопроводного газа сжиженным топливом сталкиваются с суровой реальностью. В июле импорт СПГ в страны ЕС упал до 6,5 млн тонн — самого низкого уровня за последние два года. Азиатский рынок оказался более привлекательным для поставщиков: региональный индекс JKM вплотную приблизился к отметке $800, перетягивая на себя грузы с американского и ближневосточного направлений. Текущая логистика энергоносителей испытывает колоссальное давление, а прекращение украинского транзита окончательно лишило Европу гибкости в маневрировании ресурсами.
"Прекращение транзита через Украину в начале 2025 года стало системным шоком. Теперь европейские потребители вынуждены не только обеспечивать себя, но и поддерживать баланс в украинской системе, что создает дополнительный спрос при сокращающемся предложении. Рынок крайне волатилен", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Единственным фактором, смягчающим давление на газовый баланс, остается возобновляемая энергетика. По данным WindEurope, ветрогенерация с начала июля 2026 года обеспечивает около 15% потребностей Европы в электричестве, что на 3% выше показателей прошлого года. Однако зависимость от погодных условий делает этот ресурс нестабильным. Любой затяжной штиль вынудит энергетиков расходовать газ из и без того недозагруженных хранилищ.
"Стоимость логистики и транспортировки ресурсов сейчас определяет финальные ценники для промышленности. В условиях, когда тарифы на перевозку и сырье растут, европейский бизнес теряет конкурентоспособность по сравнению с регионами, имеющими доступ к дешевому газу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
|Фактор / Показатель
|Последствия и эффект для рынка
|Рост цены TTF до $744
|Снижение темпов закачки в ПХГ, риск дефицита зимой
|Падение импорта СПГ на 25%
|Усиление конкуренции с Азией, рост цен для бизнеса
|Остановка транзита через Украину
|Потеря стабильного канала поставок, нагрузка на ПХГ востока ЕС
|Отставание от нормы запасов на 15,9 п. п.
|Необходимость форсированной закупки газа по любым ценам осенью
Дефицит запасов в ПХГ неминуемо ведет к росту биржевых цен, что отражается в тарифах для домохозяйств и бизнеса. Если темпы не восстановятся, зимой возможен очередной виток энергетической инфляции.
В Азии цена (индекс JKM) выше, чем в Европе. Поставщики направляют танкеры туда, где могут получить большую прибыль, игнорируя энергетические проблемы ЕС.Может ли ветрогенерация полностью заменить газ?
Нет, ВИЭ зависят от погоды и не могут обеспечить базовую нагрузку сети. Газ остается критически важным топливом для балансировки системы, особенно в отопительный период.Какие риски несет прекращение украинского транзита?
Это лишает Центральную Европу прямого доступа к трубопроводному газу, заставляя перестраивать всю логистику на реверсные поставки с запада, что технически сложно и дороже.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.