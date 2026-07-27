Европа теряет темп перед зимой: цены на газ бьют рекорды, а запасы растут слишком медленно

Европа столкнулась с резким торможением темпов заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) на фоне взлета биржевых котировок. По состоянию на конец июля средний объем суточной закачки упал более чем на четверть по сравнению с пиковыми значениями начала сезона. Ситуация усугубляется дефицитом поставок: транзит через Украину полностью прекращен Киевом, а импорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле обвалился до двухлетнего минимума. На этом фоне спотовые цены на газ в ЕС подскочили до максимумов декабря 2022 года, создавая риски для энергетической безопасности региона в предстоящий зимний период.

Фото: Официальный сайт ОАО Газпром Строительство газопровода

Рекордные цены и торможение закачки

Согласно актуальным данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень заполненности европейских ПХГ достиг 55,35%. Несмотря на формальный рост запасов, текущий показатель на 15,9 процентного пункта ниже среднего пятилетнего значения. Динамика отрицательная: только за последнюю неделю отставание от нормы увеличилось на 0,4 п. п. Главным сдерживающим фактором стала цена — стоимость "голубого топлива" на хабе TTF в пятницу взлетела до $744 за тысячу кубометров. Для сравнения, средняя цена июня держалась на уровне $532.

"Мы наблюдаем классическую ситуацию, когда высокие цены заставляют трейдеров и операторов осторожничать. Покупать дорогой газ сейчас для хранения на зиму — это огромный финансовый риск, если к отопительному сезону котировки пойдут вниз. Однако низкие темпы закачки сегодня могут обернуться дефицитом завтра", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Кризис поставок: СПГ не спасает ЕС

Надежды Брюсселя на полную замену российского трубопроводного газа сжиженным топливом сталкиваются с суровой реальностью. В июле импорт СПГ в страны ЕС упал до 6,5 млн тонн — самого низкого уровня за последние два года. Азиатский рынок оказался более привлекательным для поставщиков: региональный индекс JKM вплотную приблизился к отметке $800, перетягивая на себя грузы с американского и ближневосточного направлений. Текущая логистика энергоносителей испытывает колоссальное давление, а прекращение украинского транзита окончательно лишило Европу гибкости в маневрировании ресурсами.

"Прекращение транзита через Украину в начале 2025 года стало системным шоком. Теперь европейские потребители вынуждены не только обеспечивать себя, но и поддерживать баланс в украинской системе, что создает дополнительный спрос при сокращающемся предложении. Рынок крайне волатилен", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Погода и возобновляемая энергия

Единственным фактором, смягчающим давление на газовый баланс, остается возобновляемая энергетика. По данным WindEurope, ветрогенерация с начала июля 2026 года обеспечивает около 15% потребностей Европы в электричестве, что на 3% выше показателей прошлого года. Однако зависимость от погодных условий делает этот ресурс нестабильным. Любой затяжной штиль вынудит энергетиков расходовать газ из и без того недозагруженных хранилищ.

"Стоимость логистики и транспортировки ресурсов сейчас определяет финальные ценники для промышленности. В условиях, когда тарифы на перевозку и сырье растут, европейский бизнес теряет конкурентоспособность по сравнению с регионами, имеющими доступ к дешевому газу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Фактор / Показатель Последствия и эффект для рынка Рост цены TTF до $744 Снижение темпов закачки в ПХГ, риск дефицита зимой Падение импорта СПГ на 25% Усиление конкуренции с Азией, рост цен для бизнеса Остановка транзита через Украину Потеря стабильного канала поставок, нагрузка на ПХГ востока ЕС Отставание от нормы запасов на 15,9 п. п. Необходимость форсированной закупки газа по любым ценам осенью

Ответы на популярные вопросы о газовом рынке

Как замедление закачки газа повлияет на счета потребителей в Европе? Дефицит запасов в ПХГ неминуемо ведет к росту биржевых цен, что отражается в тарифах для домохозяйств и бизнеса. Если темпы не восстановятся, зимой возможен очередной виток энергетической инфляции. Почему СПГ уходит в Азию, а не в Европу? В Азии цена (индекс JKM) выше, чем в Европе. Поставщики направляют танкеры туда, где могут получить большую прибыль, игнорируя энергетические проблемы ЕС. Может ли ветрогенерация полностью заменить газ? Нет, ВИЭ зависят от погоды и не могут обеспечить базовую нагрузку сети. Газ остается критически важным топливом для балансировки системы, особенно в отопительный период. Какие риски несет прекращение украинского транзита? Это лишает Центральную Европу прямого доступа к трубопроводному газу, заставляя перестраивать всю логистику на реверсные поставки с запада, что технически сложно и дороже.