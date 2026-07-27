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Первая секунда после звонка мошенников: экстренный алгоритм для спасения денег

Экономика

Министерство внутренних дел России выпустило экстренное руководство для граждан, пострадавших от действий киберпреступников. Ключевым фактором спасения средств названа скорость реакции: финансовые потери можно минимизировать только при условии немедленной блокировки счетов и смены цифровых доступов. МВД подчеркивает, что современные методы защиты требуют перехода к стратегии тотальной проверки любых входящих запросов.

Пожилой мужчина с телефоном и картой
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой мужчина с телефоном и картой

Алгоритм действий при совершении перевода

Если перевод денег уже состоялся под влиянием обмана, первым шагом должна стать моментальная блокировка платежной карты через мобильное приложение или горячую линию банка. Это позволяет остановить последующие списания, если мошенники получили доступ к реквизитам. Параллельно необходимо сменить пароли от банковских сервисов и основной электронной почты, которая часто служит ключом для восстановления доступов к личным кабинетам.

"Мгновенное обращение в банк и полицию повышает шансы на арест похищенных сумм на промежуточных счетах. Помните: сотрудники ведомств никогда не требуют СМС-коды или переводы на якобы безопасные ячейки“, — объяснил в беседе с Pravda.Ru Андрей Мельников, специалист по противодействию банковскому мошенничеству.

После первичных мер безопасности следует официально зафиксировать инцидент в правоохранительных органах для запуска процедуры расследования.

Цифровая гигиена и парольная политика

Эксперты обращают внимание на системную ошибку пользователей — использование дублирующих паролей на разных ресурсах. Если взломана одна учетная запись на малозначимом портале, преступники автоматически пробуют эти же данные для входа в банковские системы. Как и на крупных предприятиях, где график работы завода требует строгой дисциплины, персональная безопасность зависит от четкого соблюдения правил.

„Внедрение уникальных комбинаций для каждого сервиса — это базовый барьер. Мошенники используют тактику проверки связок логин-пароль по всем финансово значимым площадкам сразу после получения данных“, — отметил в беседе с Pravda.Ru Илья Кравцов, финансовый консультант.

Концепция "нулевого доверия" в финансах

МВД России продвигает стратегию Zero Trust („никогда не доверяй, всегда проверяй“). В текущих реалиях простого недоверия к незнакомым номерам недостаточно. Социальная инженерия становится более изощренной, имитируя официальные уведомления и звонки от роботов-помощников крупных структур. Каждая финансовая операция или запрос на передачу данных должны проходить через фильтр критического осмысления.

"Риски на финансовом рынке сегодня требуют от граждан такой же бдительности, как от специалистов, просчитывающих логистику нефти в кризисных регионах. Любой подозрительный запрос — это повод прекратить общение“, — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов, макроэкономист.

Ситуация Необходимое действие
Перевод выполнен по ошибке/обману Немедленная блокировка карты и запрос отмены операции в банке.
Запрос кода из СМС от „поддержки“ Завершение разговора, сообщение о номере в службу безопасности банка.
Утечка пароля на стороннем сайте Смена паролей во всех финансовых приложениях и на почте.

Ответы на популярные вопросы о защите от мошенников

Как быстро нужно блокировать карту после звонка?

Сразу же, если вы успели передать какие-либо данные или совершить платеж. Счет идет на минуты, пока деньги не выведены через цепочку подставных лиц.

Поможет ли смена пароля, если карта уже заблокирована?

Да, это необходимо, так как злоумышленники могли получить доступ к вашему онлайн-банку, что позволит им распоряжаться другими счетами и вкладами.

Что такое стратегия „нулевого доверия“ на практике?

Это отказ от восприятия на веру любой информации, поступившей по телефону или в мессенджере, кем бы ни представился собеседник.

Может ли банк сам вернуть деньги?

Если вы добровольно сообщили код или совершили перевод, банки чаще всего отказывают в возврате. Шанс остается только при оперативной блокировке до завершения транзакции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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