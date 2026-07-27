Логистику ждет тяжелое испытание: принятое решение по тарифам РЖД радикально меняет планы бизнеса

Правительство переносит дату индексации грузовых тарифов РЖД на 2027 год — повышение вступит в силу досрочно, с 1 октября 2026 года. Мера затронет всех пользователей железнодорожного транспорта: от крупных логистических операторов до малых предприятий.
По данным Минтранса России, корректировка цен обусловлена ростом эксплуатационных расходов железных дорог и инфляцией. Основными факторами подорожания стали рост стоимости топлива, увеличение фонда оплаты труда сотрудников, а также затраты на закупку оборудования, содержание и ремонт путей.
Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин обращает внимание, что инвестиции в модернизацию инфраструктуры часто требуют оперативного пересмотра тарифной политики для обеспечения возврата средств и обслуживания долговых обязательств перевозчика.
Для бизнеса досрочная индексация означает рост транспортных издержек, что может отразиться на конечной стоимости логистических услуг. В качестве меры по сдерживанию расходов в долгосрочном периоде РЖД планирует внедрение технологий для оптимизации процессов перевозки.
Конкретные параметры индексации и возможные компенсационные механизмы для клиентов будут определены в ближайшие месяцы.
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