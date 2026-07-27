Мировые рынки замерли в ожидании: решение Дональда Трампа обрушило котировки черного золота

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,94% до $93,98. Снижение цен вызвано решением США прекратить удары по Ирану после двух недель активных атак.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нефтяная платформа на закате

По данным Axios, президент Дональд Трамп распорядился остановить атаки спустя несколько часов после прибытия в Тегеран делегации из Омана. Источники издания сообщают, что Оман и Иран близки к соглашению о возобновлении работы Ормузского пролива — одной из важнейших точек мировой нефтяной логистики. Посол США в ООН Майк Уолц подтвердил Fox News Sunday, что приостановка ударов необходима для предоставления времени дипломатическим переговорам.

Снижение котировок происходит на фоне недавнего ценового скачка: на прошлой неделе нефть Brent превысила отметку в $100 за баррель, обновив максимум конца мая текущего года. Этот рост был спровоцирован рисками физического перебоя поставок из региона.

Риски перекрытия маршрутов

Напряженность усилилась из-за действий йеменских хуситов ("Ансар Аллах"), которые ввели морскую блокаду Саудовской Аравии. В ночь на 23 июля они атаковали два саудовских танкера, а 25 июля нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу компании Saudi Aramco — крупнейшему НПЗ на Ближнем Востоке.

Ранее Иран призвал хуситов перекрыть поставки нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив в случае ударов США по энергетической инфраструктуре страны. По данным Kpler, объем потоков через этот маршрут в июне составлял около 7,4 млн баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 7% мирового предложения.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что стабилизация ситуации вокруг Ормузского пролива и Красного моря снижает премию за риск в цене нефти. Для России это означает давление на котировки эталонных сортов, что при неизменном дисконте может привести к снижению экспортной выручки.

В случае окончательного срыва работы НПЗ Saudi Aramco или продолжения блокады Красного моря рынок может столкнуться с физическим дефицитом легких сортов нефти и нефтепродуктов, что вновь подтолкнет цены вверх, несмотря на текущий откат.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов