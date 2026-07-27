DeepSeek взял паузу в финансировании из-за зависимости от технологий Nvidia

Китайский технологический гигант DeepSeek, ставший главным возмутителем спокойствия на мировом рынке искусственного интеллекта, экстренно затормозил привлечение новых инвестиций. Основатель стартапа Лян Вэньфэн принял решение приостановить второй раунд финансирования после утечки его конфиденциальных заявлений о критической зависимости китайских технологий от американского оборудования. Это событие подчеркивает глубокую уязвимость восточного сектора высоких технологий перед санкционным давлением Вашингтона и ставит под вопрос амбициозные планы Пекина по достижению цифрового суверенитета.

Фото: unsplash.com by Igor Omilaev is licensed under Free to use under the Unsplash License Робот и человек

Почему DeepSeek нажал на тормоз

Причиной резкой смены курса стали публикации, цитирующие высказывания Ляна Вэньфэна, сделанные за закрытыми дверями. Глава DeepSeek признал, что отрасль в КНР по-прежнему сильно зависит от поставок высокопроизводительных чипов Nvidia и пока не способна сократить технологический разрыв с США. Такая откровенность вызвала резонанс в инвестиционных кругах и, вероятно, недовольство регуляторов, что вынудило компанию взять паузу для минимизации имиджевых и политических рисков.

"Признание технологического отставания — это всегда риск для капитализации, особенно в условиях жесткой конкуренции. Инвесторы болезненно реагируют на любую неопределенность, связанную с поставками "железа" для обучения нейросетей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Финансовые аппетиты и оценка компании

Первый этап фандрайзинга прошел для стартапа крайне успешно: компании удалось привлечь порядка 7,4 млрд долларов. В рамках второго раунда DeepSeek рассчитывала получить еще минимум 1,48 млрд долларов (около 10 млрд юаней). Предварительная стоимость бизнеса при этом оценивалась в астрономические 70,88 млрд долларов, что выводило проект в лигу крупнейших мировых "единорогов" в сфере ИИ.

"Завышенные ожидания при оценке стартапов часто не выдерживают столкновения с реальностью. Если компания не может гарантировать бесперебойный доступ к вычислительным мощностям, её рыночная стоимость неизбежно пойдет вниз", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и эффект Приостановка раунда финансирования Замедление темпов разработки новых моделей и возможный отток венчурного капитала Дефицит чипов Nvidia в КНР Рост себестоимости вычислений и риск технологической стагнации относительно западных аналогов Предварительная оценка $70,88 млрд Высокая волатильность курса акций в случае выхода на биржу при негативном новостном фоне

IPO как альтернативный сценарий

Несмотря на временную заморозку частных раундов, источники указывают на подготовку компании к выходу на фондовый рынок. Публичное размещение акций (IPO) может состояться до конца года, что позволит привлечь ликвидность напрямую от широкого круга инвесторов. Однако успех листинга будет напрямую зависеть от стабильности валютного курса и способности менеджмента убедить рынок в наличии обходных путей для продолжения разработок в условиях дефицита полупроводников.

"Выход на биржу сейчас выглядит как попытка диверсифицировать источники финансирования на фоне настороженности крупных фондов. Но без четкого плана по импортозамещению чипов инвесторы могут потребовать значительный дисконт", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации с DeepSeek

Почему DeepSeek считается важным игроком на рынке?

Компания представила модели ИИ, которые по производительности могут конкурировать с разработками OpenAI, при этом требуя гораздо меньших затрат на обучение, что стало сенсацией в отрасли.

Что именно напугало инвесторов в высказываниях основателя?

Признание того, что китайский софт бесполезен без американского "железа" (Nvidia), ставит под угрозу долгосрочную жизнеспособность компании в случае тотальной технологической блокады со стороны США.

Отразится ли эта пауза на обычных пользователях нейросетей?

В краткосрочной перспективе — нет, но замедление финансирования может отодвинуть релизы более мощных версий ИИ, которые требуют колоссальных вложений в инфраструктуру.

Означает ли это крах китайского рынка ИИ?

Нет, это скорее тактическая перегруппировка. Китайские власти активно инвестируют в собственные мощности, такие как процессоры Huawei, однако их эффективность пока ниже американских стандартов.

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