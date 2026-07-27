Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотни домов и соцобъектов в Омске временно лишатся холодного водоснабжения
Температура воздуха в южных районах Коми поднимется до +36 градусов
Минимум ингредиентов и никакого ожидания: быстрые кефирные конвертики с капустой к ужину
Новые датчики и камеры на трассе Иваново — Ярославль выявят нарушения разметки тяжелым транспортом
Правильные даты и один овощ сверху: секрет хранения картофеля до самого мая
Советский мотоцикл, который знали все: почему легендарный "Восход" стал символом вечного ремонта
Водители рискуют остаться без прав: литры топлива в багажнике обернутся фатальными последствиями
Долги по зарплатам на Камчатке выросли более чем в два раза
Мировые рынки замерли в ожидании: решение Дональда Трампа обрушило котировки черного золота

DeepSeek взял паузу в финансировании из-за зависимости от технологий Nvidia

Экономика

Китайский технологический гигант DeepSeek, ставший главным возмутителем спокойствия на мировом рынке искусственного интеллекта, экстренно затормозил привлечение новых инвестиций. Основатель стартапа Лян Вэньфэн принял решение приостановить второй раунд финансирования после утечки его конфиденциальных заявлений о критической зависимости китайских технологий от американского оборудования. Это событие подчеркивает глубокую уязвимость восточного сектора высоких технологий перед санкционным давлением Вашингтона и ставит под вопрос амбициозные планы Пекина по достижению цифрового суверенитета.

Робот и человек
Фото: unsplash.com by Igor Omilaev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Робот и человек

Почему DeepSeek нажал на тормоз

Причиной резкой смены курса стали публикации, цитирующие высказывания Ляна Вэньфэна, сделанные за закрытыми дверями. Глава DeepSeek признал, что отрасль в КНР по-прежнему сильно зависит от поставок высокопроизводительных чипов Nvidia и пока не способна сократить технологический разрыв с США. Такая откровенность вызвала резонанс в инвестиционных кругах и, вероятно, недовольство регуляторов, что вынудило компанию взять паузу для минимизации имиджевых и политических рисков.

"Признание технологического отставания — это всегда риск для капитализации, особенно в условиях жесткой конкуренции. Инвесторы болезненно реагируют на любую неопределенность, связанную с поставками "железа" для обучения нейросетей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Финансовые аппетиты и оценка компании

Первый этап фандрайзинга прошел для стартапа крайне успешно: компании удалось привлечь порядка 7,4 млрд долларов. В рамках второго раунда DeepSeek рассчитывала получить еще минимум 1,48 млрд долларов (около 10 млрд юаней). Предварительная стоимость бизнеса при этом оценивалась в астрономические 70,88 млрд долларов, что выводило проект в лигу крупнейших мировых "единорогов" в сфере ИИ.

"Завышенные ожидания при оценке стартапов часто не выдерживают столкновения с реальностью. Если компания не может гарантировать бесперебойный доступ к вычислительным мощностям, её рыночная стоимость неизбежно пойдет вниз", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и эффект
Приостановка раунда финансирования Замедление темпов разработки новых моделей и возможный отток венчурного капитала
Дефицит чипов Nvidia в КНР Рост себестоимости вычислений и риск технологической стагнации относительно западных аналогов
Предварительная оценка $70,88 млрд Высокая волатильность курса акций в случае выхода на биржу при негативном новостном фоне

IPO как альтернативный сценарий

Несмотря на временную заморозку частных раундов, источники указывают на подготовку компании к выходу на фондовый рынок. Публичное размещение акций (IPO) может состояться до конца года, что позволит привлечь ликвидность напрямую от широкого круга инвесторов. Однако успех листинга будет напрямую зависеть от стабильности валютного курса и способности менеджмента убедить рынок в наличии обходных путей для продолжения разработок в условиях дефицита полупроводников.

"Выход на биржу сейчас выглядит как попытка диверсифицировать источники финансирования на фоне настороженности крупных фондов. Но без четкого плана по импортозамещению чипов инвесторы могут потребовать значительный дисконт", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации с DeepSeek

Почему DeepSeek считается важным игроком на рынке?
Компания представила модели ИИ, которые по производительности могут конкурировать с разработками OpenAI, при этом требуя гораздо меньших затрат на обучение, что стало сенсацией в отрасли.

Что именно напугало инвесторов в высказываниях основателя?
Признание того, что китайский софт бесполезен без американского "железа" (Nvidia), ставит под угрозу долгосрочную жизнеспособность компании в случае тотальной технологической блокады со стороны США.

Отразится ли эта пауза на обычных пользователях нейросетей?
В краткосрочной перспективе — нет, но замедление финансирования может отодвинуть релизы более мощных версий ИИ, которые требуют колоссальных вложений в инфраструктуру.

Означает ли это крах китайского рынка ИИ?
Нет, это скорее тактическая перегруппировка. Китайские власти активно инвестируют в собственные мощности, такие как процессоры Huawei, однако их эффективность пока ниже американских стандартов.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, оценщик бизнеса Антон Дорофеев.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Еда и рецепты
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Еда и рецепты
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Еда и рецепты
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Тысячи лет никто не верил этой легенде, пока над древней гробницей не нашли смертельный след
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Последние материалы
Новые датчики и камеры на трассе Иваново — Ярославль выявят нарушения разметки тяжелым транспортом
Правильные даты и один овощ сверху: секрет хранения картофеля до самого мая
Советский мотоцикл, который знали все: почему легендарный "Восход" стал символом вечного ремонта
Водители рискуют остаться без прав: литры топлива в багажнике обернутся фатальными последствиями
Долги по зарплатам на Камчатке выросли более чем в два раза
Мировые рынки замерли в ожидании: решение Дональда Трампа обрушило котировки черного золота
Идеальная воронка среди лесов: обычный турист наткнулся на след древней катастрофы в Канаде
Эстетика загородной жизни: 5 материалов для грядок, которые не боятся сырости и плесени
Пассажиропоток в Якутии вырос в пять раз после запуска поездов до Нижнего Бестяха
Транспортная прокуратура выявила факт занижения зарплат в охранном предприятии Белово
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.