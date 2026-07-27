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Цены на нефть резко снизились после сообщений о снижении напряженности между США и Ираном

Экономика » Сырье » Нефть

Мировой рынок нефти отреагировал резким падением котировок на новости о деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Снижение стоимости барреля Brent более чем на 5% произошло сразу после сообщений о приостановке американских военных операций против Ирана. Инвесторы поспешили избавиться от "геополитической премии", заложенной в цену сырья, на фоне открытия дипломатического коридора между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Омана.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

Реакция биржевых площадок на деэскалацию

Торговая сессия открылась существенным гэпом вниз. К 01:05 по московскому времени октябрьские фьючерсы на эталонную марку Brent рухнули на 5,24%, достигнув отметки в 86,8 доллара за баррель. Американский сорт WTI также продемонстрировал отрицательную динамику: сентябрьские контракты просели до 84,7 доллара. Такая волатильность свидетельствует о высокой чувствительности трейдеров к любым новостям из Персидского залива, который остается ключевой транспортной артерией для мировых поставок углеводородов.

"Резкий откат цен — это классическое снятие перекупленности, вызванной военными рисками. Как только угроза прямой блокировки Ормузского пролива отошла на второй план, спекулятивный капитал начал фиксировать прибыль", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дипломатия против ракет: почему цены пошли вниз

Основным триггером для обвала котировок стала публикация телеканала CBS. Ссылаясь на официальных лиц в регионе, журналисты сообщили, что администрация США приняла решение временно прекратить нанесение ударов по иранским объектам. Цель паузы — дать шанс переговорному процессу, который Иран ведет с Оманом. Оман традиционно выступает посредником в спорах между Западом и Востоком, и возобновление диалога дает надежду на стабилизацию ситуации без дальнейшего применения силы.

"Для нефтяного рынка важно не само отсутствие ударов, а сохранение стабильности добычи и логистики. Иран уже доказал свою устойчивость, получая значительные доходы от экспорта даже под давлением, и любое смягчение риторики США лишь легализует эти объемы в глазах крупных покупателей", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Прогнозы и риски для нефтяного рынка

Несмотря на текущее падение, аналитики предупреждают: говорить о долгосрочном тренде на удешевление преждевременно. Глобальный баланс спроса и предложения остается хрупким. В то время как Ближний Восток временно успокаивается, другие регионы демонстрируют готовность к росту потребления. В частности, внутренний российский сектор преодолел период экстремальных нагрузок, что также влияет на общую уверенность участников рынка в стабильности поставок из крупных стран-экспортеров.

"Текущие 86 долларов за баррель — это комфортный уровень для большинства производителей. Однако стоит помнить о волатильности частных активов на Западе, где падение капитализации технологических гигантов может спровоцировать общий отток ликвидности с сырьевых рынков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и эффект
Остановка ударов США по Ирану Снижение цен на нефть из-за исчезновения "военной надбавки"
Падение Brent ниже 87$ Возможное замедление инфляции в странах-импортерах топлива
Переговоры через Оман Рост уверенности в безопасности судоходства в регионе
Волатильность фьючерсов WTI Пересмотр краткосрочных стратегий американскими сланцевыми компаниями

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему цены на нефть падают, если война еще не закончилась?
Рынок живет ожиданиями. Даже временная приостановка атак США воспринимается трейдерами как сигнал к тому, что масштабного конфликта с перекрытием поставок в ближайшее время не будет.

Как дешевая нефть повлияет на стоимость бензина в России?
В России действует демпферный механизм, который сглаживает влияние мировых цен на розницу. Поэтому резкого падения или роста цен на АЗС из-за колебаний Brent ожидать не стоит.

Может ли нефть снова подорожать до 100 долларов?
Да, если дипломатические усилия провалятся или ОПЕК+ примет решение о дополнительном сокращении добычи для поддержки котировок.

Выиграет ли экономика США от падения цен на черное золото?
С одной стороны, это снизит стоимость горючего для американцев. С другой — падение котировок бьет по доходам местных энергетических компаний, что уже отражается на состоянии крупнейших инвесторов.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, финансовый аналитик Никита Волков.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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