Число новых компаний с иностранным участием в России достигло максимума за восемь лет

Зарубежный бизнес демонстрирует рекордную активность на российском рынке: за первые пять месяцев 2026 года в стране зарегистрировали 3,1 тысячи новых компаний с иностранным участием. Этот показатель стал максимальным за последние восемь лет, подтверждая завершение адаптации инвесторов к новым экономическим реалиям. Впервые за три года приток новых игроков превысил число ликвидаций, что свидетельствует о качественном развороте тренда в сторону расширения присутствия капиталов из дружественных юрисдикций.

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Новая география: кто и откуда приходит в Россию

Статистика регистраций фиксирует тектонический сдвиг в структуре иностранного владения. Если до 2022 года основную массу составляли европейские структуры, то в 2026 году безусловное лидерство удерживает Китай. На долю КНР приходится около 58% всех новых юридических лиц. По данным экспертов, к февралю текущего года общее количество действующих в России организаций с китайскими корнями приблизилось к отметке в 15 тысяч.

"Рост числа регистраций свидетельствует о том, что бизнес из дружественных стран перешел от стратегии выжидания к активному освоению освободившихся ниш. Мы видим, как компании отказываются от услуг посредников в пользу прямого управления процессами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Помимо КНР, устойчивый прирост обеспечивают участники Евразийского экономического союза — Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Заметна активность предпринимателей из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Южной Кореи. Регистрация локального юрлица позволяет этим игрокам напрямую выходить на крупнейшие маркетплейсы и минимизировать издержки, связанные с транзитной логистикой через третьи страны.

Отраслевой фокус: от электроники до переработки торфа

Инвесторы из-за рубежа концентрируются на направлениях, требующих импортозамещения. В приоритете остаются промышленная электроника, фармацевтика, разработка базового софта и производство упаковочных материалов. Рынок ритейла также переживает трансформацию: китайские бренды активно занимают места ушедших западных сетей в сегментах одежды, электроники и товаров для дома. Это особенно заметно на фоне того, как россияне перераспределяют бюджеты в пользу сервисных моделей потребления.

Среди значимых кейсов 2026 года — выход южнокорейского пищевого гиганта Nongshim и запуск структур китайской Guangdong Enpack Packaging. География интересов не ограничивается Москвой: индийские агропромышленные компании, такие как Shital Universal, развивают бизнес в Краснодарском крае, а турецкие логистические операторы регистрируют подразделения для обеспечения морских перевозок и торговли топливом.

"Инвесторов привлекает не только емкость рынка, но и возможность закрепиться в высокодоходных секторах при поддержке государственных льгот. Сейчас в России созданы условия, когда доходность в 20-30% перекрывает текущие издержки на трансграничные расчеты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Экономические стимулы и факторы роста

Основным преимуществом России остается масштаб внутреннего спроса. Потребительский сектор нуждается в стабильных поставках техники и медикаментов, а промышленность — в комплектующих и оборудовании. Стабилизация рубля в определенные периоды сделала импорт готовой продукции выгоднее локального производства, что подстегнуло открытие торговых представительств иностранными заводами.

Событие / показатель Последствия / эффект / рекомендация Рекордный приток регистраций из КНР Насыщение рынка электроникой и автомобилями без западных посредников Уход западных брендов Снижение конкуренции для игроков из Юго-Восточной Азии и рост их маржинальности Льготное кредитование госпроектов Стимул для создания совместных производств в сфере технологий Упрощение процедур с сентября Прогноз роста числа новых юрлиц до 10-15 тысяч к концу 2026 года

Барьеры и сдерживающие факторы

Несмотря на позитивную динамику, иностранное присутствие всё еще на треть ниже уровней 2022 года. Многие инвесторы занимают осторожную позицию из-за сложностей с международными платежами и угрозы вторичных санкций со стороны США. Это препятствует трансформации торговых компаний в полноценные инвестиционные проекты с глубокой локализацией. Кроме того, внутренняя ситуация с ликвидностью в банковском секторе заставляет участников рынка более тщательно просчитывать финансовые модели.

"Главный риск на вторую половину года — это вероятное ослабление внутреннего спроса и ужесточение комплаенс-процедур в банках при работе с внешними контрагентами. Долгосрочные вложения будут расти медленнее торгового оборота", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы об иностранном бизнесе

1. Почему иностранцы открывают юрлица именно сейчас? Завершился период первичной адаптации. Компании поняли, что российский рынок остается прибыльным, а отсутствие западных конкурентов позволяет быстрее занять долю рынка и диктовать свои условия в ритейле и промышленности. 2. Какие страны лидируют по инвестициям в 2026 году? Лидером является Китай (более половины всех регистраций). За ним следуют страны ЕАЭС (Беларусь, Казахстан), а также Турция, Индия и ОАЭ. Интерес проявляют и южнокорейские компании, работающие в потребительском секторе. 3. Выгодно ли сейчас открывать бизнес в России иностранному гражданину? Да, учитывая налоговые льготы для приоритетных проектов и относительно низкий порог входа в освободившиеся ниши. Однако необходимо учитывать сложности с проведением платежей в твердых валютах. 4. Что будет с рынком до конца года? Ожидается дальнейший рост числа регистраций, чему поспособствует упрощение регистрационных процедур и продление льготных режимов в специальных административных районах. Общее число новых иностранных структур может достичь 15 тысяч.

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