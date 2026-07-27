Россияне направили рекордные 130,6 млрд рублей на досрочное погашение ипотечных кредитов

Российский рынок ипотечного кредитования зафиксировал нетипичную активность заемщиков: объемы досрочного погашения долгов в июне достигли 130,6 млрд рублей. Это стало абсолютным рекордом для начала лета за всю историю наблюдений. Основной движущей силой процесса стали обладатели "дорогих" кредитов, выданных по рыночным ставкам, в то время как владельцы льготной ипотеки под 6-8% годовых предпочитают сохранять дистанцию с банком, размещая свободные средства на депозитах.

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Динамика рынка: почему июнь стал рекордным

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июне 2026 года ипотечные заемщики проявили небывалую дисциплину. Из направленных на досрочное закрытие 130,6 млрд рублей более половины сумм (71,2 млрд) пошло на полное погашение обязательств перед банками. За год количество закрытых раньше срока договоров выросло на 14%. Примечательно, что общая сумма досрочных выплат подскочила сразу на 53%, что говорит об укрупнении платежей.

Важным фактором стали и изменения в государственных программах. Многие семьи поспешили закрыть старые льготные кредиты, чтобы зайти в обновленную "Семейную ипотеку" на новых условиях. Это создало временный всплеск ликвидности в системе.

Стратегия заемщика: гасить или копить

Сегодня поведение заемщика диктуется исключительно математическим расчетом. Те, кто успел оформить ипотеку до 2022 года под 8-11% или воспользовался госсубсидиями, не спешат расставаться с деньгами. Для них инфляция фактически "съедает" долг, а депозиты приносят доход, перекрывающий проценты по кредиту. Напротив, заемщики с рыночными ставками от 15% и выше стремятся минимизировать переплату, которая при таких параметрах становится критической для семейного бюджета.

"Досрочное погашение ипотеки с господдержкой сейчас экономически нецелесообразно. Ставки по вкладам дают двукратную премию по отношению к льготным программам. Рациональнее держать капитал на депозите, получая пассивный доход", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Тип кредита / Ситуация Рекомендуемое действие Рыночная ставка выше 15% Максимально быстрое досрочное погашение для снижения переплаты Льготная ипотека (6-8%) Размещение свободных средств на накопительных счетах или вкладах Высокий первоначальный взнос Частичное досрочное погашение для сокращения срока кредита Инфляционные ожидания выше ставки Выплата строго по графику, деньги теряют стоимость быстрее, чем капает процент

Возрастной срез и типы кредитов

Портрет "досрочника" за последний год помолодел. Основная масса платежей сверх графика приходится на возрастную категорию от 25 до 45 лет — это наиболее экономически активная часть населения, ориентированная на формирование финансовой независимости. В июне эта группа направила на закрытие долгов около 90 млрд рублей.

"Мы наблюдаем рост доли рыночных программ в общем объеме ипотеки. Заемщики вынуждены брать кредиты под 17-18%, но рассматривают это как временную меру до момента рефинансирования или появления возможности закрыть долг личными средствами", — пояснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Интересно, что ипотека уступает кредитам наличными по объемам досрочного закрытия, несмотря на то что её портфель в три раза больше. Это связано с высокой нагрузкой на семейный бюджет: ипотечный платеж "съедает" значительную долю дохода, не оставляя пространства для маневра многим семьям.

Ответы на популярные вопросы об ипотеке

Что выгоднее: сокращать срок или сумму платежа? С математической точки зрения сокращение срока кредита выгоднее, так как это сильнее уменьшает итоговую переплату банку. Однако сокращение суммы платежа психологически комфортнее, так как снижает ежемесячную финансовую нагрузку на бюджет. Стоит ли гасить льготную ипотеку досрочно в 2026 году? В большинстве случаев — нет. Пока ставки по вкладам существенно выше ставок по льготным программам (ИТ-ипотека, семейная, сельская), выгоднее копить деньги на депозите. Проценты по вкладу будут перекрывать проценты по ипотеке. Как влияет возраст заемщика на решение о закрытии долга? Статистика показывает, что люди старше 45 лет стремятся закрыть ипотеку быстрее из-за желания снизить риски перед пенсией. Молодые заемщики чаще используют стратегии инвестирования свободных средств, рассматривая ипотеку как дешевый финансовый рычаг. Поможет ли досрочное погашение при рефинансировании? Да, уменьшение тела кредита улучшает показатель LTV (соотношение кредита к стоимости залога). Это позволяет банку предложить более выгодную ставку при перекредитовании в будущем.

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