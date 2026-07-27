Саудовская Аравия изменила маршруты экспорта нефти из-за ситуации в Красном море

Конфликт в Красном море и угрозы со стороны йеменских хуситов фактически заблокировали привычную логистику Саудовской Аравии, вынудив королевство искать обходные пути для экспорта нефти. Ключевая артерия — Баб-эль-Мандебский пролив — стала зоной повышенного риска, что привязало поставки к единственному сложному маршруту через Суэцкий канал. Однако мелководье и технические ограничения канала делают невозможным проход полностью загруженных супертанкеров, создавая беспрецедентные заторы и удорожание логистики для мирового энергетического рынка.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нефтяной танкер MV Sirius Star под флагом Либерии стоит на якоре

Логистический тупик: почему танкеры разворачиваются к Суэцу

Саудовская Аравия столкнулась с необходимостью радикально менять маршруты после того, как риск атак на суда в Баб-эль-Мандебском проливе стал критическим. По данным аналитиков Vortexa, танкеры с саудовским сырьем вынуждены совершать разворот прямо перед опасной зоной и уходить на север. Единственной альтернативой прямому пути в Азию остается сложная схема через Суэцкий канал или крайне дорогостоящий обход всей Африки через мыс Доброй Надежды.

"Сложившаяся ситуация создает избыточное давление на инфраструктуру Египта. Мы видим, как транзит через Суэц достиг максимума за последние два с половиной года, а нагрузка на параллельный нефтепровод Сумед подскочила на 50%", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Технический барьер: проблема супертанкеров VLCC

Основная сложность заключается в габаритах флота. Саудовская Аравия традиционно использует супертанкеры класса VLCC, способные перевозить до 2 млн баррелей нефти. Однако из-за большой осадки такие суда не могут пройти через Суэцкий канал в полной загрузке. Чтобы преодолеть "узкое место", перевозчикам приходится использовать двухступенчатую схему: половина нефти выгружается в терминалах Суэцкого залива и перекачивается по трубам в Средиземное море, где её снова забирают танкеры меньшего класса. Такие маневры увеличивают сроки доставки для азиатских клиентов на 20-30 дней.

"Для нефтяного рынка время напрямую конвертируется в деньги. Задержка в три недели означает рост фрахтовых ставок и дополнительные расходы на хранение, что в конечном итоге отражается на маржинальности поставок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитическая осада: блокада "око за око"

Эскалация последовала за официальным объявлением хуситов о морской блокаде Саудовской Аравии. Йеменская сторона мотивировала свои действия ответом на многолетнюю "осаду" собственного народа и удары по инфраструктуре Саны. Ранее США и Эр-Рияд пытались удержать конфликт в локальных рамках, опасаясь прямого столкновения с Ираном, но срыв перемирия 2022 года сделал угрозу транзиту в Красном море долгосрочным фактором нестабильности. На фоне этих проблем рынок топлива меняет курс, адаптируясь к новым рискам в ключевых узлах распределения.

Экономический эффект в цифрах

В попытке снизить риски Саудовская Аравия в пять раз нарастила использование мощностей трубопровода "Восток — Запад". Сейчас по этой ветке прокачивается до 5% всего мирового предложения нефти, что является предельным показателем для данной инфраструктуры.

Фактор изменения Экономическое последствие Атаки в Баб-эль-Мандебском проливе Рост транзита через Суэцкий канал до максимума за 30 месяцев Осадка танкеров VLCC Необходимость перевалки нефти и задержка поставок в Азию до 30 дней Использование нефтепровода Сумед Увеличение операционных расходов на транспортировку на 50%

"Географическая ловушка, в которую попал экспорт королевства, вынуждает Эр-Рияд демпинговать или искать новые схемы страхования судов, так как риски признаны экстремальными", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о нефтяной логистике

Почему саудовская нефть не может просто обойти зону конфликта?

Любой обходной маршрут, например вокруг Африки, значительно удлиняет путь и повышает стоимость фрахта. Это делает саудовскую нефть менее конкурентоспособной по сравнению с сортами, которые добываются ближе к рынкам потребления.

Как блокировка пролива влияет на мировые цены?

Через Баб-эль-Мандеб проходит 12% всей морской торговли нефтью. Любое затруднение на этом участке создает дефицит предложения в краткосрочной перспективе, что провоцирует волатильность цен на биржах.

Может ли Суэцкий канал полностью заменить Красное море?

Нет, из-за ограничения по глубине. Самые выгодные для перевозки огромные танкеры не проходят по каналу с полным грузом, что требует сложной и дорогой логистики с использованием береговых трубопроводов в Египте.

Кого из потребителей это затронет сильнее всего?

В первую очередь пострадают азиатские страны (Китай, Индия, Южная Корея), так как именно туда направлены основные объемы саудовского экспорта, который теперь задерживается на три-четыре недели.

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