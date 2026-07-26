Сила Сибири вышла на пиковую мощность: экспорт газа в Китай превысил исторические значения

"Газпром" зафиксировал очередной исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай через магистраль "Сила Сибири". Рекордный объем прокачки был достигнут 25 июля, что стало уже третьим пиковым показателем с начала 2026 года. Усиление энергетического взаимодействия происходит на фоне планового наращивания мощностей и подтверждает статус России как стратегического партнера КНР в вопросах энергетической безопасности.

Фото: Официальный сайт ОАО Газпром Газпром, Газопровод «Сила Сибири»

Хронология рекордов "Силы Сибири"

Текущий год начался для восточного маршрута с высокой интенсивности. Первый суточный рекорд в 2026 году "Газпром" зафиксировал 10 января, а уже спустя два дня, 12 января, планка была поднята вновь. Июльский показатель стал подтверждением технической готовности инфраструктуры к повышенным нагрузкам. Поставки осуществляются в строгом соответствии с долгосрочным контрактом между российской корпорацией и китайской CNPC.

"Рост суточных объемов свидетельствует о высокой емкости китайского рынка и надежности отечественной газотранспортной системы. Важно, что экспорт идет с опережением графиков, закрепляя за Россией долю на ключевом азиатском рынке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Согласно плановым показателям, суммарный объем экспорта по "Силе Сибири" в 2026 году должен превысить отметку в 40 млрд куб. м газа. Такие темпы позволяют эффективно перераспределять энергетические потоки, особенно на фоне того, как США увеличили закупки другого стратегического сырья из России, игнорируя собственные ограничения.

Перспективы расширения: "Сила Сибири — 2"

Параллельно с эксплуатацией действующего маршрута продолжаются обсуждения проекта "Сила Сибири — 2". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны достигли значительного прогресса в переговорном процессе. На данный момент партнерам необходимо урегулировать ряд технических и коммерческих нюансов для финализации соглашения.

"Увеличение объемов прокачки по восточному вектору напрямую влияет на стабильность корпоративной выручки и налоговые поступления в бюджет. Это критически важно в условиях, когда власти принимают решение оставить бензин дома для стабилизации внутренних цен", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Реализация новых газовых проектов в Сибири синхронизирована с общим развитием макрорегиона. Недавно в рамках промышленного форума Россия и Казахстан подписали соглашения, направленные на укрепление логистических цепочек, что дополнительно усиливает промышленный потенциал восточных территорий.

"Стабильность экспортных доходов позволяет государству выполнять социальные обязательства, в том числе проводить своевременный перерасчет пенсий для различных категорий граждан", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Экономический эффект экспортного маневра

Событие / Показатель Последствия и рекомендации Рекорд суточной прокачки (25 июля) Подтверждение готовности инфраструктуры к пиковым нагрузкам План экспорта > 40 млрд куб. м Рост валютной выручки и укрепление позиций на рынке Азии Переговоры по "Силе Сибири — 2" Необходимость учета долгосрочных ценовых рисков в контракте

Ответы на популярные вопросы о поставках газа в КНР

Как новые рекорды поставок влияют на простых россиян?

Рост экспорта обеспечивает стабильность бюджета, что гарантирует финансирование социальных программ, индексацию выплат и поддержку инфраструктурных проектов внутри страны.

Почему рекорды происходят именно сейчас?

Это связано с плановым выходом газопровода "Сила Сибири" на полную проектную мощность и растущим спросом промышленного сектора Китая на экологически чистое топливо.

Заменит ли Китай европейский рынок полностью?

Восточное направление становится ключевым, однако полное замещение требует времени и достройки дополнительных мощностей, таких как Дальневосточный маршрут и "Сила Сибири — 2".

Какие риски существуют для газовых контрактов?

Основной риск связан с волатильностью мировых цен на энергоносители и сложностями в согласовании формулы цены при строительстве новых магистралей.

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