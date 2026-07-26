Вам неправильно посчитали стаж: новая ловушка оставляет пенсионеров без накоплений

В России зафиксирована новая волна телефонного мошенничества, направленная на пенсионеров. Злоумышленники используют легенду о „перерасчете пенсионных выплат“, чтобы получить доступ к учетным записям граждан на портале „Госуслуги“. МВД предупреждает: психологическое давление и многоступенчатые подтверждения через СМС заставляют пожилых людей терять контроль над банковскими счетами и личными данными. Ситуация осложняется тем, что в схеме задействованы фальшивые сотрудники ЦБ и силовых ведомств, использующие поддельные удостоверения.

Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License Пожилой человек с телефоном

Механика обмана: от записи на „прием“ до обнуления счетов

Преступная схема начинается со звонка якобы от специалиста Социального фонда. Пенсионеру сообщают о „найденной ошибке“ в документах, из-за которой его выплаты могут сократиться. Чтобы избежать этого, жертве предлагают записаться в очередь на „личный прием“. Единственным условием подтверждения записи называют передачу кода из СМС-сообщения. В действительности этот код открывает хакерам доступ к личному кабинету гражданина, где хранятся критически важные персональные данные.

“Преступники эксплуатируют страх людей потерять доход. Они создают иллюзию официального документооборота, используя профессиональную терминологию. Важно понимать, что государственные структуры никогда не запрашивают цифровые пароли по телефону”, — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

На втором этапе в игру вступают „сотрудники безопасности“ и „следователи“. Они убеждают пенсионера, что его данные уже украдены, а средства находятся под угрозой. Чтобы спасти деньги, пострадавшим предлагают перевести их на „безопасные счета“. Часто в ход идут угрозы уголовным преследованием за разглашение „тайны следствия“.

Для финансовой системы подобные инциденты создают дополнительную нагрузку. Массовое снятие наличности и переводы на счета подставных лиц (дропперов) косвенно влияют на дефицит ликвидности банков, так как средства вымываются из легального оборота. Пока банки удерживают доходность вкладов на высоком уровне, мошеннические схемы вынуждают кредитные организации ужесточать системы антифрода и комлпаенса.

“Мы видим, что на фоне высокой ключевой ставки ЦБ интерес россиян к сбережениям растет. Это привлекает аферистов, которые пытаются перехватить капитал в момент его перемещения между счетами”, — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Даже повседневные траты, такие как доставка еды или оплата услуг, становятся объектом интереса киберпреступников, которые сопоставляют данные о транзакциях для профилирования жертв. Пожилые люди остаются самой уязвимой категорией из-за низкого уровня цифровой грамотности.

Методы защиты: как распознать преступника

МВД призывает граждан к бдительности. Ни один сотрудник ФСБ, Центробанка или прокуратуры не будет требовать дистанционного перевода средств. Ситуация на рынках, будь то топливный рынок или сектор недвижимости, никак не оправдывает звонки из ведомств с требованием сообщить СМС-код.

“Инвестиции в безопасность — это прежде всего критическое мышление. Если вам звонят от имени банковского сектора России и требуют действий здесь и сейчас, это стопроцентный признак атаки”, — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Признак мошенничества Правильная реакция Просьба продиктовать код подтверждения из сообщения Немедленно прекратить разговор Требование перевода денег на „безопасный счет“ Игнорировать, такие счета — ловушка Давление фактом „ошибки в пенсионном деле“ Самостоятельно перезвонить в Социальный фонд

Ответы на популярные вопросы о пенсионном мошенничестве

Зачем мошенникам доступ к „Госуслугам“? Через портал можно оформить микрозаймы на имя жертвы, получить доступ к налоговым данным и сведениям о недвижимости для дальнейших махинаций. Может ли сотрудник банка звонить в мессенджере? Официальные представители финансовых институтов практически никогда не используют WhatsApp или Telegram для связи по операционным вопросам. Что делать, если код уже продиктован? Нужно немедленно заблокировать доступ к „Госуслугам“, сменить пароли и подать заявление в полицию через ближайшее отделение. Как защитить пожилых родственников? Рекомендуется установить запрет на оформление онлайн-кредитов и настроить функцию подтверждения операций через доверенное лицо.

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