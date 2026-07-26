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Банковская система России на пределе: куда ушли триллионы и как это отразится на людях

Экономика

Кассовый разрыв в банковском секторе РФ достиг почти 2,4 трлн рублей — максимум за два года. Причина — резкий спрос на наличные и операции ЦБ. Системного кризиса не ждут, но банки могут изменить условия кредитов и депозитов для клиентов.

Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора

Причины возникновения кассового разрыва

Разница между долгами банков перед Центробанком и их свободными резервами достигла 2,414 трлн рублей. Это рекордный показатель с середины марта 2022 года. Ключевым фактором стал резкий отток средств в "кеш".

Этим летом россияне забирают из банков в два раза больше наличности, чем обычно: если в прошлые годы сезон отпусков "съедал" около 200-300 млрд рублей, то сейчас эта цифра превысила 500 млрд.

"Текущий дефицит ликвидности банков во многом спровоцирован тем, что темпы кредитования значительно опережают приток новых денег на счета. Банки быстро раздали ресурсы в виде долгосрочных займов, а вернуть их быстро не получается из-за замедления оборачиваемости портфелей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дополнительное давление оказывает Министерство финансов. Активный выпуск государственных облигаций (ОФЗ) буквально выкачивает деньги из банковской системы на казначейские счета.

За последний год вложения банков в госбумаги выросли почти на 18%, что еще сильнее оголило их текущие балансы. Ситуацию усугубляют и технические операции по зеркалированию трат из фонда национального благосостояния, которые пока превышают реальный приток инвестиций.

Влияние на доходность вкладов и кредитование

Для рядового клиента такая ситуация означает начало "охоты" банков за его деньгами. Чтобы восполнить запасы, кредитные организации вынуждены удерживать высокие ставки по вкладам, даже если общая рыночная конъюнктура шепчет об обратном.

Борьба за свежую ликвидность уже привела к тому, что многие банки начали предлагать повышенную доходность именно для "новых денег" — средств, которые ранее не лежали на счетах конкретной организации.

"Банки сталкиваются с серьезным сжатием маржи. Чтобы привлечь клиента, им приходится платить за депозиты больше, чем они планировали. Это неизбежно приведет к тому, что доходность депозитов останется привлекательной, но получить дешевый кредит станет гораздо сложнее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

В то же время, дефицит средств заставляет застройщиков и крупный бизнес искать новые способы привлечения капитала.

Например, рынок недвижимости Москвы реагирует на финансовые вызовы изменением инфраструктуры проектов, стараясь максимально повысить ликвидность объектов за счет дополнительных сервисов, таких как зарядки для электромобилей, чтобы стимулировать спрос в условиях дорогой ипотеки.

Прогнозы и стабилизация ситуации

Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы дефицит может вырасти до 4-5 трлн рублей. Пик придется на конец третьего квартала. Однако регулятор уже задействовал свои защитные механизмы. Банки активно используют аукционы РЕПО, занимая у ЦБ под залог ценных бумаг триллионы рублей. Это позволяет системе "дышать", избегая остановки платежей.

"Важно понимать, что структурный дефицит — это бухгалтерский баланс между ЦБ и банками, а не отсутствие денег в кассах. Риска того, что банковская система России перестанет проводить платежи, нет. К концу года ситуация выровняется за счет традиционного притока бюджетных средств", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Событие / Показатель Последствия и рекомендации
Рост дефицита ликвидности до 2,4 трлн руб. Банки повышают ставки по вкладам для привлечения "новых денег".
Отток наличности из системы (0,5 трлн руб.) Ужесточение условий по кредитам и замедление выдачи займов.
Использование механизмов РЕПО с ЦБ Стабилизация системы, отсутствие рисков для вкладов населения.

Ответы на популярные вопросы о дефиците ликвидности

Что означает дефицит ликвидности для обычного вкладчика?

Для вкладчика это скорее позитивный сигнал. Банки нуждаются в "живых" деньгах, поэтому они готовы предлагать более высокие процентные ставки по краткосрочным и среднесрочным депозитам.

Может ли банк перестать выдавать деньги со счетов?

Нет, текущий дефицит является техническим (структурным). Он касается взаимоотношений коммерческих банков с Центробанком. У регулятора достаточно инструментов, чтобы предоставить банкам любую необходимую сумму для выполнения обязательств перед клиентами.

Почему люди стали забирать больше наличных?

Здесь сложилось два фактора: традиционный сезон отпусков и психологическое желание иметь запас наличности в условиях нестабильной работы некоторых цифровых сервисов и ослабления курса рубля.

Как долго продлится такая ситуация?

Аналитики ожидают, что напряженность в банковском секторе сохранится до конца осени. Нормализация начнется в декабре, когда правительство начнет активно распределять бюджетные средства по госконтрактам.

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Экспертная проверка: Артём Логинов (макроэкономист), Никита Волков (финансовый аналитик), Илья Кравцов (финансовый консультант)
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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