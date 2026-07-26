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Время оказалось дороже кухни: сколько россияне готовы платить за доставку еды каждый месяц

Экономика

Российский рынок доставки готовых блюд перестал быть атрибутом исключительно праздничных застолий, однако всё ещё не превратился в ежедневную рутину для большинства граждан. Согласно свежему исследованию сервиса "Выберу.ру", более половины жителей страны (54%) тратят на курьерские услуги не более 5 тысяч рублей в месяц. Для основной массы потребителей заказ еды остается "страховочным вариантом" на случай дефицита времени или нежелания стоять у плиты, при этом активнее всего сервисами пользуются горожане в возрасте от 25 до 34 лет, чей ритм жизни диктует отказ от домашней готовки в пользу профессионального сервиса.

Девушка-курьер с пакетами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка-курьер с пакетами

Бюджет на доставку: сколько уходит в месяц

Распределение трат показывает четкое расслоение аудитории. В то время как 54% опрошенных удерживают расходы в пределах 5 тысяч рублей, четверть респондентов (24%) направляют на эти цели от 5 до 10 тысяч рублей ежемесячно. Лишь 22% россиян готовы отдавать за готовые рационы и фастфуд более 10 тысяч рублей за 30 дней. Такие цифры подтверждают, что доставка воспринимается как удобная альтернатива, но не как полная замена домашнему питанию. Рациональное планирование бюджета заставляет граждан внимательно следить за чеками, особенно на фоне того, как цены на топливо и логистику косвенно влияют на стоимость курьерских услуг.

"Текущая статистика трат указывает на высокую чувствительность потребителей к стоимости услуг. Большинство россиян рассматривают доставку как инструмент экономии личного времени, а не как предмет роскоши, стараясь при этом вписать эти расходы в лимит до 5 тысяч рублей, что коррелирует со средним чеком на разовый заказ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Почему россияне отказываются от готовки

Основным триггером для вызова курьера является острая нехватка времени — этот фактор назвали ключевым 28% участников опроса. На втором месте по популярности стоят заказы для отдыха в выходные дни (19%) и праздничные встречи с близкими (18%). Интересно, что для 16% респондентов заказ еды на дом стал полноценной заменой походу в ресторан. Рабочая обстановка вынуждает 12% граждан заказывать обеды в офис, и лишь для 7% доставка является безальтернативным способом ежедневного приема пищи.

Критерии выбора: еда важнее кэшбэка

При выборе мобильного приложения или сайта для заказа пользователи проявляют прагматизм. В приоритете — качество блюд (29%). На втором месте стоят рациональные финансовые стимулы: акции и спецпредложения (23%), а также конечная стоимость доставки (18%). Ассортимент важен для 16% клиентов, в то время как банковские бонусы и программы лояльности стоят на последнем месте с 14% голосов. Подобная расстановка приоритетов вынуждает сервисы бороться не только за скорость, но и за сохранение вкусовых характеристик продуктов.

"Рост популярности доставки среди молодежи в крупных городах — это прямой результат дефицита временного ресурса. Для этой категории граждан стоимость часа собственного времени зачастую выше, чем наценка сервиса, что делает бизнес-модель доставки устойчивой даже в периоды инфляционного давления", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Портрет типичного заказчика

Ядро аудитории составляют люди в возрасте 25-34 лет (36% от общего объема заказов). Аналитики объясняют это высокой концентрацией сервисов в мегаполисах и образом жизни "новых горожан". В условиях плотного рабочего графика и развитой инфраструктуры заказ еды становится гигиеническим минимумом комфорта. При этом семьи часто используют возможность заказа, чтобы оптимизировать личные финансы, комбинируя покупку продуктов в магазинах с периодическими заказами готовых сетов.

"Для оптимизации трат на готовую еду важно учитывать не только номинальную цену блюда, но и скрытые расходы на сервисные сборы. Использование банковских карт с повышенным кэшбэком в категории 'Рестораны' позволяет вернуть до 10-15% бюджета, что при тратах свыше 10 тысяч рублей становится ощутимой прибавкой к семейному кошельку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Сегмент расходов / фактор Влияние на бюджет и рекомендации
Траты до 5 000 руб. (54%) Эпизодические заказы. Рекомендуется использовать промокоды на первый заказ для снижения чека
Траты более 10 000 руб. (22%) Систематическое потребление. Целесообразно оформить платную подписку сервиса для бесплатной доставки
Отсутствие времени (28%) Основная причина заказа. Использование рационов на целую неделю помогает сэкономить до 20% в сравнении с разовыми заказами

Ответы на популярные вопросы о расходах на еду

Как снизить затраты на доставку еды, не отказываясь от нее?

Наиболее эффективный способ — использование агрегаторов со спецпредложениями "1+1" и участие в программах лояльности банков. Также стоит обращать внимание на рестораны с собственной курьерской службой, которые часто не берут сервисный сбор.

Правда ли, что доставка еды всегда дороже, чем поход в магазин?

В краткосрочной перспективе — да, из-за наценки общепита и стоимости работы курьера. Однако при учете затрат на электроэнергию, воду и личное время на готовку, разница для одиноких жителей мегаполисов становится менее существенной.

Почему возрастная группа 25-34 года заказывает еду чаще всех?

Это связано с пиком карьерной активности и цифровой грамотностью. Для этого поколения смартфон является основным инструментом решения бытовых задач, включая организацию питания.

На что обращать внимание при выборе нового сервиса доставки?

Помимо цены, ключевым является рейтинг качества еды и отзывы о времени ожидания. Аналитика показывает, что 29% россиян ставят вкус и свежесть продуктов выше любых скидок.

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Экспертная проверка: финансовый консультант Илья Кравцов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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