После долгого напряжения рынок топлива меняет курс: что будет с ценами на бензин осенью

Российский топливный рынок вплотную подошел к точке стабилизации после периода турбулентности, вызванного внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. По прогнозам экспертов, пик ценового давления пройден, и уже к началу осени стоимость горючего на АЗС должна нормализоваться. Этому поспособствует не только возвращение НПЗ в строй, но и системные меры правительства по расширению производства качественного бензина непосредственно на нефтебазах, что позволит насытить внутренний рынок в условиях сезонного снижения спроса.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправка

Восстановление производства: почему дефицит отступает

Самый сложный этап для отечественной нефтепереработки остался позади. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов уверен, что к сентябрю ситуация окончательно выровняется. Основным драйвером оздоровления рынка станет завершение восстановительных работ на ключевых установках. Несмотря на попытки внешнего давления и атаки на инфраструктуру, российские НПЗ сохраняют устойчивость благодаря своей масштабной архитектуре — остановка одного узла не означает прекращения работы всего гиганта. Источник издание За рулем.

Технологический маневр: присадки и импортозамещение

Критическим фактором устойчивости стала гибкость регулирования. Для минимизации рисков, связанных с обслуживанием иностранного оборудования на установках вторичной переработки, власти изменили регламенты производства. Возможность доводить топливо до нужных стандартов с помощью присадок не только на заводах, но и на нефтебазах, создала дополнительный резерв прочности. Это решение дополняет стратегию государства, которое ранее решило оставить бензин дома, продлив ограничения на вывоз ресурсов.

Прогноз цен на осень

Помимо технологических факторов, на рынок сработает "календарный" эффект. Завершение сезона отпусков традиционно снижает нагрузку на АЗС, что лишает независимых трейдеров возможности удерживать спекулятивные наценки. Дополнительную поддержку окажет общая экономическая интеграция, подобно тому как соглашения на 65 млрд рублей укрепляют логистические цепочки внутри ЕАЭС, снижая издержки на транспортировку энергоресурсов.

"Уже к концу августа — началу сентября спрос на горючее начнет падать, так как закончится пиковый период отпусков. Это окончательно сбалансирует рынок", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Факторы стабилизации топливного рынка

Событие / Показатель Последствия и эффект для рынка Завершение ремонтов на НПЗ Восстановление объемов первичной переработки и рост предложения Увеличение лимита присадок до 20% Возможность быстрого выпуска бензина на нефтебазах из нафты Завершение отпускного сезона Естественное падение потребления и охлаждение розничных цен Продление запрета на экспорт Гарантированное наличие топлива для внутренних нужд до зимы

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Когда стоит ожидать снижения цен на заправках?

Реальное охлаждение цен ожидается на рубеже августа и сентября, когда спадет пик автомобильного туризма и рынок насытится продукцией вышедших из ремонта НПЗ.

Поможет ли использование присадок качеству топлива?

Современные присадки позволяют доводить топливо первичной переработки до стандартов ГОСТ без вреда для двигателей, что является стандартной мировой практикой в кризисных ситуациях.

Может ли возникнуть дефицит бензина до конца года?

Риск дефицита практически нивелирован продлением государственного запрета на экспорт топлива, что оставляет весь производимый объем внутри страны.

Почему ремонт некоторых установок занимает долгое время?

Задержки могут быть связаны с установками вторичной переработки, где используется импортное оборудование, требующее сложной логистики запчастей или замещения отечественными аналогами.

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