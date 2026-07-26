Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Привычные автосалоны теряют доверие россиян: покупка иномарки за рубежом стала новой нормой для многих
Любимый розарий превращается в дикие заросли: три радикальных шага предотвратят печальный итог
Слишком дорогое удовольствие: долги по ЖКХ в Майами едва не лишили Анжелику Варум жилья
Мини-теплица из яичного лотка: зелень на подоконнике взойдёт без потерь и сырости
Сажа исчезает после термического шока? Вся правда о спорном способе очистки дымохода обычной водой
Ошибка, которую допускают почти все: почему воду с лимоном не стоит пить сразу после сна
Задула свечи — и проснулась миллионершей: жительница Кубани выиграла 10 миллионов рублей
Железная дорога не выдержала удара стихии: в Ростовской области задержаны уже 89 поездов
Иркутская область официально подтвердила статус лидера по запасам золота в Российской Федерации

После долгого напряжения рынок топлива меняет курс: что будет с ценами на бензин осенью

Экономика

Российский топливный рынок вплотную подошел к точке стабилизации после периода турбулентности, вызванного внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. По прогнозам экспертов, пик ценового давления пройден, и уже к началу осени стоимость горючего на АЗС должна нормализоваться. Этому поспособствует не только возвращение НПЗ в строй, но и системные меры правительства по расширению производства качественного бензина непосредственно на нефтебазах, что позволит насытить внутренний рынок в условиях сезонного снижения спроса.

Автозаправка
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправка

Восстановление производства: почему дефицит отступает

Самый сложный этап для отечественной нефтепереработки остался позади. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов уверен, что к сентябрю ситуация окончательно выровняется. Основным драйвером оздоровления рынка станет завершение восстановительных работ на ключевых установках. Несмотря на попытки внешнего давления и атаки на инфраструктуру, российские НПЗ сохраняют устойчивость благодаря своей масштабной архитектуре — остановка одного узла не означает прекращения работы всего гиганта. Источник издание За рулем.

Технологический маневр: присадки и импортозамещение

Критическим фактором устойчивости стала гибкость регулирования. Для минимизации рисков, связанных с обслуживанием иностранного оборудования на установках вторичной переработки, власти изменили регламенты производства. Возможность доводить топливо до нужных стандартов с помощью присадок не только на заводах, но и на нефтебазах, создала дополнительный резерв прочности. Это решение дополняет стратегию государства, которое ранее решило оставить бензин дома, продлив ограничения на вывоз ресурсов.

Прогноз цен на осень

Помимо технологических факторов, на рынок сработает "календарный" эффект. Завершение сезона отпусков традиционно снижает нагрузку на АЗС, что лишает независимых трейдеров возможности удерживать спекулятивные наценки. Дополнительную поддержку окажет общая экономическая интеграция, подобно тому как соглашения на 65 млрд рублей укрепляют логистические цепочки внутри ЕАЭС, снижая издержки на транспортировку энергоресурсов.

"Уже к концу августа — началу сентября спрос на горючее начнет падать, так как закончится пиковый период отпусков. Это окончательно сбалансирует рынок", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Факторы стабилизации топливного рынка

Событие / Показатель Последствия и эффект для рынка
Завершение ремонтов на НПЗ Восстановление объемов первичной переработки и рост предложения
Увеличение лимита присадок до 20% Возможность быстрого выпуска бензина на нефтебазах из нафты
Завершение отпускного сезона Естественное падение потребления и охлаждение розничных цен
Продление запрета на экспорт Гарантированное наличие топлива для внутренних нужд до зимы

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин

Когда стоит ожидать снижения цен на заправках?

Реальное охлаждение цен ожидается на рубеже августа и сентября, когда спадет пик автомобильного туризма и рынок насытится продукцией вышедших из ремонта НПЗ.

Поможет ли использование присадок качеству топлива?

Современные присадки позволяют доводить топливо первичной переработки до стандартов ГОСТ без вреда для двигателей, что является стандартной мировой практикой в кризисных ситуациях.

Может ли возникнуть дефицит бензина до конца года?

Риск дефицита практически нивелирован продлением государственного запрета на экспорт топлива, что оставляет весь производимый объем внутри страны.

Почему ремонт некоторых установок занимает долгое время?

Задержки могут быть связаны с установками вторичной переработки, где используется импортное оборудование, требующее сложной логистики запчастей или замещения отечественными аналогами.

Читайте также:

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов
Мир. Новости мира
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Еда и рецепты
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Еда и рецепты
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Последние материалы
Иркутская область официально подтвердила статус лидера по запасам золота в Российской Федерации
Кошка одна дома: через сколько часов начинается опасный стресс и как этого избежать
Удар непогоды по Ростову оказался трагичным: один человек погиб, пострадали еще тринадцать
Российские удобрения снова в центре внимания: США увеличили закупки до рекордных объемов
Корабль "Союз МС-28" успешно отстыковался от Международной космической станции
Скрытые болезни не болят: какие анализы и обследования нельзя пропускать ни одной женщине
Точка в споре поставлена: повторное кипячение воды действительно вредно — для чайника
Этот дешёвый кухонный лайфхак спасает мебель от жира и копоти: уборка станет в разы проще
До 75 тысяч рублей обратно: раскрыты новые правила налогового вычета для россиян
Ответка баварским гигантам из Поднебесной: новая модель стерла границы между средним и бизнес-классом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.