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До 75 тысяч рублей обратно: раскрыты новые правила налогового вычета для россиян

Экономика

С осени 2026 года россияне смогут получать налоговый вычет по долгосрочному страхованию жизни. Поправки Минфина призваны стимулировать частные накопления, поддержать внутренние инвестиции и увеличить налоговые льготы для семей, формирующих сбережения для детей.

Стопка бланков и финансовые инструменты
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Стопка бланков и финансовые инструменты

Условия получения вычета по страховым договорам

С 1 сентября 2026 года в России начинает действовать механизм возврата подоходного налога по договорам долгосрочного добровольного страхования жизни. Согласно федеральному закону № 418-ФЗ, под льготу подпадают соглашения, заключенные начиная с 1 января 2025 года.

Основная цель нововведения — создание финансовой грамотности и привычки к долгосрочному планированию бюджета. Сумма, которую гражданин сможет вернуть, напрямую зависит от его официального дохода и фактически уплаченных взносов.

"Государство фактически софинансирует накопления граждан через налоговые льготы. Это важный шаг для стабилизации экономики, так как длинные деньги населения становятся ресурсом для развития внутреннего рынка", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важно учитывать, что ставка возврата привязана к текущей сетке НДФЛ. Те, кто получает дополнительный доход и платит с него налоги, смогут претендовать на более ощутимые суммы выплат. Минфин подчеркивает, что такие меры поддержки делают страховые инструменты конкурентоспособными наравне с банковскими депозитами.

Льготы для родителей: новые лимиты 2026 года

Реформа затронула и социальный блок. Для родителей, которые заключают договоры страхования в пользу своих детей, максимальный порог базы для расчета вычета поднят с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Это позволяет семьям более эффективно распределять финансы, создавая целевой капитал к совершеннолетию ребенка или на оплату его обучения.

"Увеличение лимита до полумиллиона рублей — это реальный способ снизить финансовую нагрузку на семьи. Правила игры становятся прозрачнее, а выгода — очевиднее", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Как оформить возврат средств через ФНС

Процесс администрирования этих выплат будет максимально упрощен. Налоговая служба активно развивает фискальное администрирование через цифровые сервисы.

Большинство операций по проверке взносов и подтверждению права на вычет будет проходить в автоматическом режиме, что избавит граждан от необходимости собирать бумажные справки. Все уведомления о статусе заявления будут приходить в личный кабинет налогоплательщика.

"Автоматизация процессов исключает человеческий фактор. Теперь налоги 2026 года и связанные с ними вычеты обрабатываются в разы быстрее, чем это было несколько лет назад", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru бухгалтер Наталья Громова.

При планировании личного бюджета стоит помнить, что любые изменения в Налоговый кодекс требуют точного соблюдения сроков подачи деклараций. Консультации по конкретным суммам возврата можно получить непосредственно в территориальных органах налоговой службы.

Показатель / Событие Последствия и эффект для гражданина
Долгосрочное страхование жизни Возможность ежегодного возврата 13-15% от суммы взносов
Рост лимита для родителей до 500 тыс. руб. Увеличение максимальной суммы "живых" денег на руки до 65-75 тыс. руб.
Цифровизация сервисов ФНС Сокращение срока получения денег на банковский счет

Ответы на популярные вопросы о налоговых вычетах

Когда можно будет подать заявление на новый вычет?

Первые выплаты начнутся в 2026 году по итогам отчетного 2025 года. Важно, чтобы договор страхования был заключен не ранее 1 января 2025 года.

Какие документы нужны для оформления через Личный кабинет?

В большинстве случаев подтверждающие документы от страховых компаний будут поступать в ФНС автоматически, пользователю останется лишь акцептовать предзаполненное заявление.

Можно ли получить вычет, если я самозанятый?

Вычет предоставляется только плательщикам НДФЛ. Если вы совмещаете самозанятость с работой по найму или имеете иные доходы, облагаемые по ставке 13-15%, вычет доступен.

Зависит ли сумма вычета от количества детей?

Лимит в 500 тысяч рублей является совокупным для взносов в пользу детей. Однако при грамотном распределении договоров между обоими родителями общую сумму льготы можно фактически удвоить.

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Экспертная проверка: Артём Логинов (макроэкономист), Илья Кравцов (финансовый консультант), Наталья Громова (бухгалтер).
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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