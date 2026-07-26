Россиянам пересчитают пенсии в августе: названы категории, которым заметно увеличат выплаты

В августе 2026 года нескольким категориям российских пенсионеров автоматически пересчитают выплаты. Прибавку получат россияне, которым в июле исполнилось 80 лет, работающие пенсионеры и отдельные работники авиации и угольной отрасли. Неофициально занятым перерасчет не положен.

Фото: Pravda.Ru by Артём Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионерка считает деньги

Юбиляры июля: как удвоится выплата после 80 лет

Самый весомый прирост доходов в августе ощутят граждане, перешагнувшие 80-летний рубеж в июле. Законодательство предусматривает для этой группы автоматическое удвоение фиксированной части страховой пенсии.

Если с 1 января 2026 года база составляла 9 584,69 рубля, то после юбилея эта надбавка увеличивается ровно в два раза. Дополнительно с 2025 года в общую сумму включается специальная выплата за уход.

"Общий доход пенсионера после 80 лет может вырасти более чем на 35% по сравнению с выплатами в первом полугодии. Важно, что система работает без сбоев: человеку не нужно подавать заявления, так как Социальный фонд России видит даты рождения всех получателей в базе данных и проводит начисления автоматически", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Для примера, если страховая пенсия при пенсионных ожиданиях россиян в 30 тысяч рублей была базовой планкой в июле, то в августе за счет возрастных надбавок она превысит 41 тысячу рублей. Это наиболее значимый скачок выплат внутри года, который не зависит от текущей инфляции.

Работающие пенсионеры: цена страховых взносов за 2025 год

Вторая волна повышений коснется миллионов работающих граждан старшего возраста. Ежегодный перерасчет в августе учитывает взносы, которые работодатели перечисляли в пенсионную систему на протяжении всего 2025 года. Эти средства переводятся в индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), которые и формируют прибавку.

Однако существуют жесткие ограничения. Максимальное количество баллов, которое можно учесть при перерасчете для работающего — три единицы.

В 2026 году стоимость одного ИПК выросла до 156,76 рубля, что делает предельную доплату равной 470,28 рубля. Стоит учитывать, что если пенсионер подписал ГПД или работает "в серую", взносы могли не поступать, и в таком случае корректировка счета проводиться не будет.

"Для получения максимальной прибавки критически важно официальное трудоустройство с белой зарплатой. Те, кто получает выплаты в конвертах, фактически лишают себя возможности увеличивать пенсию за счет ежегодной августовской корректировки", — объяснила Pravda.Ru специалист по ипотечному кредитованию и долгосрочному планированию Мария Ковалева.

Доплаты для летчиков и шахтеров: особый порядок перерасчета

Особая категория — ветераны гражданской авиации и угольной промышленности. Для них установлены отраслевые надбавки, размер которых зависит от общего объема взносов предприятий этих секторов в бюджет фонда. Перерасчет происходит ежеквартально, август — один из таких периодов.

Чтобы претендовать на вторую "профессиональную" пенсию, требуются значительные сроки выслуги: от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин (в случаях увольнения по здоровью ценз ниже).

Если в период ухода за близкими у человека не был подтвержден стаж за уход, это может повлиять на итоговую сумму. В августе доплаты скорректируют тем, кто предоставил дополнительные документы о стаже в течение второго квартала текущего года.

Категория / Событие Эффект в августе 2026 г. Достижение 80 лет в июле Удвоение базовой части + доплата за уход (автоматически) Официальная работа в 2025 г. Начисление до 3 баллов (макс. прибавка 470,28 руб.) Летный и шахтерский стаж Квартальная корректировка отраслевых выплат

Накопительные счета: итоги инвестирования накоплений

Последняя группа изменений касается тех, у кого сформированы пенсионные накопления. Если гражданин уже получает выплаты из этого фонда (срочные или пожизненные), в августе проводится их корректировка. Величина зависит от доходности, которую показал управляющий фондом за прошлый год.

"Результаты инвестирования напрямую влияют на размер накопительной части. Это не индексация в привычном понимании, а распределение чистой прибыли от управления активами. Если рынок рос, выплаты станут больше", — отметил в разговоре с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о пенсионных выплатах в августе

Нужно ли работающему пенсионеру писать заявление на получение баллов?

Нет, перерасчет страховой пенсии за прошлый год работы проводится автоматически в беззаявительном порядке. Социальный фонд видит все отчисления работодателя в реальном времени.

На сколько вырастет пенсия после 80 лет?

В августе гражданин получит фиксированную выплату в двойном размере (около 19 тыс. руб.) плюс специальную надбавку за уход (1413 руб.). В сумме это увеличивает доход на 11-12 тысяч рублей относительно предыдущих месяцев.

Почему прибавка для работающих ограничена 3 баллами?

Такой лимит установлен законодательно для всех работающих получателей пенсий, независимо от размера их зарплаты и реального количества заработанных за год коэффициентов.

Влияют ли летные доплаты на основную пенсию?

Эти доплаты являются дополнительными к страховой пенсии. Их размер меняется четыре раза в год в зависимости от финансового состояния отрасли, но они не уменьшают основные пенсионные права.

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