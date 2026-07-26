Таиланд отказался от сухопутного моста за $30 млрд: грандиозный проект оказался слишком дорогим

Правительство Таиланда официально свернуло подготовку к строительству грандиозного логистического коридора Land Bridge, общая стоимость которого оценивалась в 30 млрд долларов (около 1 трлн батов). Министр транспорта Сурия Джунгрунгрыангкит подтвердил, что результаты свежего аудита признали проект коммерчески бесперспективным. Вместо создания дублера Малаккского пролива Бангкок перейдет к стратегии точечной модернизации действующих мощностей, что позволит избежать критической долговой нагрузки при сохранении экспортного потенциала региона.

Фото: openverse by Xiengyod, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Таиланда

Экономический расчет против амбиций: почему проект закрыт

Изначально Land Bridge задумывался как "сухопутный мост" между Андаманским морем и Сиамским заливом. Планировалось возвести два флагманских глубоководных порта в Чумпхоне и Ранонге, соединив их сетью скоростных автомагистралей и железных дорог. Главная цель заключалась в создании альтернативы перегруженному Малаккскому проливу, через который проходят основные объемы мирового торгового трафика. Однако детальная перепроверка показала, что прогнозируемый грузопоток не окупит инвестиции в обозримом будущем.

"Отказ от мегапроекта на этапе планирования — это признак финансовой дисциплины государства. В условиях волатильности глобальных рынков и пересмотра цепочек поставок, вкладывать 30 миллиардов долларов в объект с сомнительной окупаемостью крайне рискованно для национального бюджета", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Альтернативный путь: порты и железные дороги

Вместо масштабной стройки "с нуля" правительство Таиланда сосредоточит ресурсы на обновлении порта Ранонг. Модернизация затронет складские терминалы и подъездные пути. Важным этапом станет интеграция этого узла в национальную железнодорожную сеть, что обеспечит более дешевую и быструю доставку товаров внутри страны и к границам соседей. Подобная оптимизация требует в разы меньше вложений, чем требовал "сухопутный мост".

"Логистическая эффективность сегодня зависит не от количества бетона в портовых доках, а от скорости обработки контейнеров и стоимости фрахта. Если проект не дает существенного дисконта по сравнению с традиционными маршрутами, судовладельцы не изменят привычную логистику", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Региональный тренд на сокращение мегапроектов

Решение Бангкока укладывается в общую тенденцию стран Юго-Восточной Азии. Период "гигантомании", когда страны соревновались в стоимости инфраструктурных инициатив, сменяется прагматизмом. Влияние оказывают как геополитические сдвиги, так и удорожание заемного капитала. Многие государства региона сейчас пересматривают соглашения о государственно-частном партнерстве, опасаясь роста внешнего долга.

На мировых рынках ситуация также диктует жесткую экономию: даже те страны, которые обеспечивают транспортировку энергетических ресурсов в Азию под санкционным давлением, тщательно рассчитывают каждый узел морских перевозок. Безопасность и экономическая выгода окончательно вытеснили политический престиж из инженерных расчетов.

"Инвесторы стали крайне осторожны к проектам с длительным сроком окупаемости в Юго-Восточной Азии. Риски нерентабельности сейчас перевешивают любые обещания налоговых льгот, поэтому фокус смещается на развитие IT-инфраструктуры и автоматизацию уже имеющихся терминалов", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Параметр / Событие Последствия и Рекомендации Отказ от Land Bridge ($30 млрд) Снижение нагрузки на госбюджет Таиланда, предотвращение роста внешнего долга Модернизация порта Ранонг Повышение пропускной способности без экстремальных капитальных затрат Рост стоимости фрахта в регионе Необходимость поиска кратчайших железнодорожных плечей для экспорта товаров Аудит мегапроектов в Азии Инвесторам рекомендуется перенаправить капитал в операционную эффективность действующих хабов

Ответы на популярные вопросы о логистике Таиланда

Почему Таиланд решил не строить "сухопутный мост"?

Главная причина — низкая коммерческая привлекательность. Дополнительная экспертиза показала, что доходы от перевалки грузов не покроют расходы на строительство в размере 30 млрд долларов.

Повлияет ли это на мировые морские перевозки?

Существенного влияния не будет, так как Малаккский пролив остается основным маршрутом. Отказ от проекта лишь подтверждает сохранение текущего статус-кво в морской логистике региона.

Что будет построено вместо мегапроекта?

Власти сосредоточатся на модернизации существующего глубоководного порта Ранонг и расширении железнодорожной сети для связи портов с промышленными зонами.

Как это решение отразится на иностранных инвесторах?

Для крупных инфраструктурных фондов это сигнал о смене приоритетов Бангкока: от гигантских строек к повышению эффективности существующих активов.

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