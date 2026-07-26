Илон Маск потерял статус триллионера на фоне резкого падения капитализации компании SpaceX

Американский миллиардер Илон Маск официально признал потерю статуса триллионера, столкнувшись с резким обвалом котировок своих ключевых активов. Состояние предпринимателя сократилось на 118 миллиардов долларов на фоне высокой волатильности акций аэрокосмической отрасли и пересмотра рынком перспектив частной космонавтики. Ранее зафиксированный исторический рекорд стоимости его капитала не устоял перед коррекцией, что наглядно демонстрирует уязвимость сверхкрупных состояний, завязанных на биржевые спекуляции и перегретые ожидания инвесторов.

Фото: commons.wikimedia.org by Justin Pacheco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

История взлета: как Маск стал триллионером

Путь Илона Маска к статусу первого в истории "бумажного" триллионера был стремительным. 12 июня 2026 года после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) компании SpaceX, его личный капитал официально пересек отметку в 1 триллион долларов. К середине июня, на пике энтузиазма инвесторов, Forbes Real-Time Billionaires оценивал его состояние в колоссальные 1,3 триллиона долларов.

Основным драйвером роста стала капитализация SpaceX, которая за считанные дни превысила 3 триллиона долларов. На дебютных торгах акции выросли на 19%, а затем прибавили еще почти столько же. На тот момент Маск богател со скоростью 165 миллиардов долларов в сутки, что эксперты связывали с фактической монополией компании на рынке коммерческих запусков и амбициозными планами по колонизации Марса.

"Мы наблюдаем классический пример переоценки активов, когда рыночная капитализация отрывается от реальных финансовых показателей компании. Состояние Маска на 90% состоит из стоимости акций, которые крайне чувствительны к любым изменениям рыночной конъюнктуры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Причины падения капитализации SpaceX

Период эйфории сменился жесткой коррекцией. Всего за месяц бумаги SpaceX потеряли около 40% стоимости. К 24 июля цена закрытия составила 115,07 доллара за акцию. В результате личные потери Маска составили 118 миллиардов долларов, что вынудило его иронично назвать себя в социальной сети X "бывшим триллионером".

Аналитики связывают такой откат с общим охлаждением интереса к рисковым активам. Инвесторы начали фиксировать прибыль, осознав, что текущие доходы компании не соответствуют её мультипликаторам. Кроме того, на рынок давят новости о росте стоимости топлива в США, что напрямую влияет на операционные расходы транспортных и аэрокосмических корпораций.

"Основной риск для таких состояний — это отсутствие ликвидности. Маск не может продать свои акции разом, не обрушив рынок еще сильнее. Поэтому его статус богатейшего человека мира остается во многом номинальным и зависит от настроений толпы на бирже", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Влияние на мировой рынок и инвесторов

Колебания состояния Маска создают эффект домино для всего технологического сектора. Когда лидер индустрии теряет сотни миллиардов, инвесторы начинают сомневаться в устойчивости других "единорогов". В текущих условиях, когда западная экономика сталкивается с новыми торговыми ограничениями и неопределенностью, подобные обвалы могут спровоцировать массовый исход капитала из акций в более стабильные инструменты.

Ситуация осложняется тем, что личные финансы Маска тесно переплетены с его обязательствами по поддержке Tesla и социальной платформы X. Падение стоимости SpaceX ограничивает его возможности по привлечению дешевых кредитов под залог акций.

"Для частного инвестора такие американские горки — сигнал к осторожности. Когда состояние одного человека меняется на 10-15% мирового ВВП небольших стран за неделю, это свидетельствует о глубоком системном кризисе оценки активов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Динамика и последствия изменения капитала

Событие / Показатель Последствия и эффект IPO SpaceX и рост до $1,3 трлн Установление исторического рекорда личного богатства Падение акций SpaceX на 40% Потеря статуса триллионера, сокращение капитала на $118 млрд Рост издержек на топливо и логистику Снижение чистой прибыли технологических компаний Волатильность на биржах США Пересмотр оценки стоимости частных аэрокосмических компаний

Ответы на популярные вопросы о состоянии Илона Маска

Сколько денег на самом деле потерял Илон Маск?

Согласно последним данным, состояние предпринимателя сократилось на 118 миллиардов долларов. Это падение произошло всего за один месяц после достижения пиковых значений в 1,3 триллиона долларов.

Почему акции SpaceX так резко упали после IPO?

Основная причина кроется в естественной рыночной коррекции: после взлета на 40% в первые дни торгов многие инвесторы предпочли продать активы и зафиксировать прибыль, что создало избыточное предложение на рынке.

Правда ли, что Маск теперь не самый богатый человек?

Несмотря на потерю статуса триллионера, Маск остается одним из богатейших людей мира. Однако его лидерство стало менее устойчивым, так как разрыв с преследователями в рейтинге миллиардеров заметно сократился.

Как это отразится на обычных людях?

Прямого влияния на кошельки граждан нет, однако такие колебания часто предвещают общую нестабильность на фондовом рынке, что может сказаться на пенсионных фондах и долгосрочных инвестициях по всему миру.