Бензин решили оставить дома: Россия продлила запрет на экспорт топлива до конца года

Российское правительство приняло решение сохранить жесткий контроль над внутренним рынком нефтепродуктов, продлив временный запрет на вывоз бензина за рубеж до конца года. Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что мера коснется как непосредственных производителей топлива, так и трейдеров-перепродавцов. Это решение продиктовано необходимостью избежать дефицита и резких ценовых колебаний на АЗС в условиях пикового спроса и проведения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Фото: government.ru by Пресс-служба Правительства РФ is licensed under Правительство Российской Федерации Александр Новак

Продление эмбарго: причины и сроки

Ограничения на экспорт бензина, которые должны были завершиться в конце лета, официально пролонгированы. По словам вице-премьера Александра Новака, на заседании профильного штаба было решено закрыть границы для поставок топлива производителями и непроизводителями до 31 декабря включительно. Ключевая цель — насыщение внутреннего рынка в период, когда российский рынок топлива восстанавливается после технологических инцидентов и планового обслуживания инфраструктуры.

"Продление запрета — это классический инструмент ручного управления, позволяющий сбить спекулятивный настрой на бирже. Для рядового потребителя это означает стабилизацию цен на АЗС, так как излишки ресурса остаются внутри страны, а не уходят на более премиальные экспортные рынки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Что будет с экспортом дизельного топлива

В отличие от бензина, ситуацию с дизельным топливом правительство оценивает как более стабильную. Полного запрета на его вывоз вводить не планируется. Кабмин рассчитывает на постепенное снятие текущих ограничений по мере того, как рынок нефтепродуктов придет в равновесие. Новак отметил, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сейчас справляются с объемами, и чрезмерного затоваривания складов дизелем, которое могло бы привести к сокращению переработки сырья, не наблюдается.

"Дизельное топливо — наш основной экспортный товар в сегменте нефтепродуктов. Полное закрытие границ по нему нанесло бы серьезный удар по доходам нефтяников и бюджету. Сейчас власти балансируют между интересами аграриев, которым нужно дешевое топливо для посевной и уборки, и доходами экспортеров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Влияние на внутренний рынок и цены

Решение о продлении запрета является превентивным. В летне-осенний период традиционно возрастает нагрузка на логистические цепочки, а спрос на топливо достигает максимума. Фиксация ресурса внутри страны позволяет избежать "сухого" дефицита на заправках в дотационных и удаленных регионах. Кроме того, это нивелирует риски, связанные с внешней конъюнктурой, когда безопасность транспортировки сырья в определенных акваториях может влиять на общую доступность нефтепродуктов.

"Для бизнеса это сигнал к тому, что волатильность цен на оптовом рынке будет ограниченной. Если бы экспорт открыли сейчас, мы могли бы увидеть скачок цен на бензин АИ-95 в пределах 5-7% уже к сентябрю. Сейчас этот риск купирован", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Эффект для экономики и граждан Продление запрета экспорта бензина до конца года Предотвращение дефицита топлива на АЗС и сдерживание розничных цен Сохранение возможности экспорта дизеля Поддержка валютной выручки компаний и стабильности производства на НПЗ Запрет для трейдеров (непроизводителей) Ликвидация "серых" схем вывоза топлива, купленного на внутреннем рынке

Ответы на популярные вопросы о рынке топлива

Подорожает ли бензин после продления запрета?

Напротив, данная мера направлена именно на стабилизацию цен. Насыщение внутреннего рынка дополнительными объемами бензина сдерживает рост стоимости топлива на бирже, что позволяет удерживать цены на АЗС в пределах инфляции.

Почему запрет не ввели на дизельное топливо?

Объемы производства дизеля в России существенно превышают внутренние потребности. Полный запрет его экспорта привел бы к переполнению хранилищ и вынужденной остановке НПЗ, что негативно сказалось бы на выпуске других нефтепродуктов.

Как долго будут действовать ограничения?

Официально — до 31 декабря текущего года. Однако правительство сохраняет за собой право снять ограничения раньше срока или снова продлить их в зависимости от баланса спроса и предложения на рынке.

Затронет ли это решение фермеров и бизнес?

Для аграриев и транспортных компаний это позитивный фактор, так как гарантирует физическое наличие топлива в регионах и отсутствие резких скачков закупочных цен в разгар сезонных работ.

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