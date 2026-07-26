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Иран получил 18 миллиардов долларов от экспорта нефти в условиях противостояния с США

Экономика » Сырье » Нефть

Иранская нефтяная отрасль продемонстрировала высокую устойчивость к внешнему давлению, обеспечив казне приток в размере $18 млрд. Несмотря на конфронтацию с США и санкционные барьеры, Тегеран не только удержал объемы добычи углеводородов, но и эффективно реализовал накопленные резервы, воспользовавшись коротким периодом дипломатического потепления. Текущие показатели выполнения бюджетного плана по "нефтянке" уже превысили 60%, что ставит под вопрос результативность американской политики экономической изоляции исламской республики.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

Структура нефтяных доходов Ирана

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад раскрыл финансовые подробности работы сектора в условиях затяжного противостояния с Вашингтоном. Согласно официальным данным, общая выручка от экспорта сырья составила $18 млрд. Этот показатель сформировался из двух этапов: $11,5 млрд было получено непосредственно в период активной фазы конфликта, а остальные $6,5 млрд поступили на счета уже после установления режима прекращения огня.

"Стабильность экспортных потоков в условиях санкционного режима указывает на наличие отработанных механизмов обхода ограничений и высокий спрос на иранские сорта нефти в Азии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Такая финансовая подпитка позволила государству закрыть более 60% годового плана по доходам от продажи энергоресурсов. Иран продолжает успешно конкурировать на мировом рынке, игнорируя попытки США ограничить его валютную выручку.

Стратегия сохранения добычи и запасов

Ключевым фактором финансового успеха стала заблаговременная подготовка. По словам Пакнежада, до начала острой фазы кризиса страна сформировала внушительный резерв — около 100 млн баррелей нефти и газового конденсата. Эти запасы стали "подушкой безопасности", которая была постепенно выведена на рынок, когда внешнеполитическое давление временно ослабло.

Важно, что за весь период Ирану удалось избежать падения уровня добычи. Инфраструктура сохранила работоспособность, несмотря на угрозы безопасности. В то время как экспорт других игроков региона периодически сталкивается с логистическими сложностями, Тегеран удерживает производственные мощности в режиме полной загрузки.

"Накопление таких объемов сырья позволяет маневрировать в периоды ценовой волатильности, превращая накопленные баррели в "живую" валюту именно тогда, когда бюджет нуждается в экстренных вливаниях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Влияние санкций и рыночная конъюнктура

Временное смягчение санкционного режима со стороны Белого дома сыграло на руку иранским властям, позволив легализовать часть сделок и ускорить отгрузку танкеров. Тегеран использовал это "окно возможностей" для максимального наполнения бюджета. В то же время на мировых рынках наблюдаются системные сдвиги: от проблем с безопасностью погрузки сырья на Черном море до изменений в поставках СПГ, что создает дополнительный спрос на иранскую тяжелую нефть.

"Зависимость мировых энергетических балансов от Ирана никуда не исчезла. Любые попытки полностью вытеснить этот объем с рынка неизбежно ведут к дефициту, что Тегеран прагматично использует в своих интересах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Показатель / Событие Экономический эффект
Выручка в $18 млрд во время конфликта Обеспечение 60% годового плана бюджета
Накопление 100 млн баррелей резервов Возможность экстренного вывода сырья на рынок
Сохранение уровня добычи Устойчивость инфраструктуры к внешним атакам
Временное ослабление санкций США Рост легального экспорта и приток валюты

Ответы на популярные вопросы об экономике Ирана

Как Ирану удается продавать нефть под санкциями?

Тегеран использует сложную логистическую сеть, включая перевалку грузов в открытом море и расчеты в национальных валютах дружественных стран, что делает транзакции невидимыми для долларовой банковской системы.

На что влияют доходы в $18 млрд?

Эти средства направляются на импорт товаров первой необходимости, поддержку курса национальной валюты и реализацию оборонных программ в условиях противостояния с внешними угрозами.

Почему США не смогли полностью остановить экспорт?

Мировой рынок нефти дефицитен, и полное исключение Ирана привело бы к резкому скачку цен, что невыгодно самим штатам перед выборами и в условиях инфляции.

Какова роль накопленных резервов в 100 млн баррелей?

Это стратегический запас, который позволяет Ирану демпфировать любые перебои в текущей добыче и резко увеличивать поставки в случае благоприятной политической конъюнктуры.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, финансовый аналитик Никита Волков 
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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