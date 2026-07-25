Уход за родственником больше не спасет: СФР вводит жесткое условие для выплат пособий

С 21 июля 2026 года вступление в силу новых правил СФР кардинально меняет подход к обоснованию "нулевого дохода" при назначении единого пособия. Теперь социально значимая деятельность в виде ухода за нетрудоспособным гражданином будет признаваться уважительной причиной отсутствия заработка только в случае подтвержденного родства, что заставляет тысячи семей готовить дополнительные пакеты документов для сохранения выплат.

Фото: commons.wikimedia.org by Rhoda Baer (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина

Что именно меняется в проверках СФР

При назначении единого пособия Социальный фонд России анализирует доходы семьи за расчетный период. Если взрослый трудоспособный член семьи не имел заработка, он обязан подтвердить наличие "объективных причин" — так называемое правило нулевого дохода. Ранее уход за инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет принимался как безусловное основание.

Согласно постановлению № 440, после 21 июля 2026 года заявитель обязан доказать родственную связь с тем, за кем он присматривает. Помощь соседям, друзьям или дальним родственникам, родство с которыми юридически не оформлено, больше не позволит избежать отказа в выплатах. Это важное изменение требует от граждан пересмотра стратегии подготовки документов.

"Государство стремится сделать систему адресной помощи более прозрачной, исключая ситуации, когда заявители формально оформляют уход за людьми, не имеющими к ним прямого отношения, ради получения пособия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов.

Кого признают членами семьи для подтверждения ухода

Подход фонда опирается на нормы закона "О страховых пенсиях". Теперь под "членом семьи" понимаются исключительно родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки. Если уход осуществляется за матерью супруга, потребуется подтвердить всю цепочку родства.

"Проверка документов становится многоступенчатой. Если фамилии заявителя и подопечного различаются, необходимо предоставить свидетельства о смене имени или цепочку свидетельств о браке, позволяющих однозначно проследить семейную связь", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Роман Лаврентьев.

Статус получателя ухода Последствие для заявителя Близкий родственник (родитель, ребенок, внук) Период засчитывается при подтверждении родства Родственник супруга Требуется доказательство всей цепочки родственных связей Сосед или друг Основание аннулируется, доход не засчитывается

Какие документы предстоит собрать заявителям

Для подтверждения права на пособие необходимо не просто наличие факта ухода, зафиксированного в СФР, но и доказательство семейного статуса. Рекомендуется заранее подготовить свидетельства о рождении, браке и иные архивные выписки. Ознакомиться с правилами получения льгот для пенсионеров и их семей можно в специальных рубриках издания.

"Важно понимать, что новые правила действуют избирательно: текущие выплаты не отменят до конца срока их назначения, а требования к родству возникнут именно в момент подачи заявления на продление", — отметил в беседе с Pravda.Ru Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах СФР

Нужно ли переоформлять пособие, если уход оформлен до 21 июля?

Нет, текущие выплаты сохраняются до окончания срока их действия. Новое условие будет проверено при подаче следующего заявления.

Что делать, если уход оформлен за дальним родственником, не входящим в законный список?

В этом случае уход не будет признан объективной причиной. Рекомендуется найти иное основание: официальную занятость, пенсионные баллы за стаж или иные легитимные доходы.

Влияет ли родство на размер выплат?

Само по себе родство лишь подтверждает "уважительность" отсутствия заработка. Итоговая сумма пособия зависит от уровня нуждаемости семьи в данном регионе.

Есть ли срок для предоставления документов?

После подачи заявления СФР может запросить документы. Обычно на их досылку отводится до 10 рабочих дней, однако лучше иметь их на руках в момент обращения.

Читайте также