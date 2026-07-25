Российский рынок топлива восстанавливается после ремонтов на НПЗ

Рынок топлива в России начал восстанавливаться после завершения плановых ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов. По словам вице-премьера Александра Новака, это позволило сбалансировать спрос и предложение бензина и дизельного топлива внутри страны.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Несмотря на общую положительную динамику, дефицит сохраняется в ряде субъектов РФ. Правительство перешло к ручному управлению поставками в Сибири: особое внимание уделено Алтайскому краю, Республике Алтай, Якутии, Иркутской области и Забайкальскому краю. В этих регионах совместно с нефтяниками и местными властями организуют дополнительные отгрузки для стабилизации ситуации.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов поясняет, что локальные перебои в Сибири часто связаны не столько с общим объемом производства, сколько с логистическими плечами и ограниченной пропускной способностью инфраструктуры в период пикового спроса.

Временные меры: Евро-3 и импорт из Казахстана

Для оперативного покрытия дефицита власти применили два дополнительных механизма. Первый — временное разрешение на выпуск бензина экологического класса Евро-3. Ранее приоритетом был пятый класс, однако снижение требований к экологии позволило быстрее наполнить внутренний рынок доступным топливом.

Александр Новак подчеркнул, что эта мера носит краткосрочный характер: мощностей российских НПЗ достаточно для обеспечения страны только высококачественным топливом Евро-5 при нормализации обстановки.

Второй механизм — договоренность с Казахстаном о взаимных поставках нефтепродуктов. Россия может импортировать из соседней республики имеющиеся там излишки топлива, хотя вице-премьер отметил, что эти объемы невелики.

Экспертный комментарий: "Разрешение на продажу бензина Евро-3 — это классический инструмент экстренного регулирования. Он позволяет задействовать запасы и выпуск старых модификаций топлива, которые в обычное время не востребованы из-за экологических норм, но в моменты физического дефицита становятся единственным способом избежать остановки транспорта", — отметил аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов