Экспорт саудовской нефти через порт Янбу в Красном море в июне упал на 41%, составив 2,39 млн баррелей в сутки. Согласно данным Wood Mackenzie, этот показатель оказался на 66% ниже среднего объема общего экспорта королевства с начала года (7,96 млн баррелей в сутки), который включает отгрузки как из Персидского залива, так и через Красное море.
Резкое снижение поставок связано с ростом рисков безопасности в регионе. Ранее Саудовская Аравия перенаправила значительную часть потоков через трубопровод "Восток-Запад" именно в Янбу, однако активность йеменских хуситов вынудила рынок пересмотреть логистику. По данным Kpler, в июне общий объем нефти, проходившей через этот маршрут, составлял около 7,4 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 7% мировой добычи.
Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что сокращение отгрузок из Красного моря может привести к росту стоимости фрахта и страхования для всех участников рынка, включая Россию, если танкеры будут вынуждены использовать более длинные маршруты в обход опасных зон.
Ситуация осложняется прямыми ударами по энергетическим объектам. В ночь на 23 июля хуситы атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии, мотивируя это введением морской блокады королевства. Также под удар попал нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco в городе Джизан на побережье Красного моря. Мощность этого завода составляет 400 тыс. баррелей в сутки; его продукция ориентирована преимущественно на рынки Европы и Восточной Африки.
Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов указывает, что остановка или повреждение мощностей НПЗ в Джизане может создать локальный дефицит светлых нефтепродуктов в Европе и Восточной Африке, что потенциально откроет окно возможностей для экспорта аналогичных продуктов из России.
Пока остается неопределенным объем фактического сокращения мирового предложения нефти, так как Саудовская Аравия может частично компенсировать потери в Янбу за счет увеличения отгрузок через терминалы Персидского залива. Однако логистические издержки при смене маршрутов неизбежно окажут давление на конечную стоимость доставки сырья.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.