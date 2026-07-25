Атаки хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии привели к снижению экспорта нефти

Экспорт саудовской нефти через порт Янбу в Красном море в июне упал на 41%, составив 2,39 млн баррелей в сутки. Согласно данным Wood Mackenzie, этот показатель оказался на 66% ниже среднего объема общего экспорта королевства с начала года (7,96 млн баррелей в сутки), который включает отгрузки как из Персидского залива, так и через Красное море.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Падение нефти

Резкое снижение поставок связано с ростом рисков безопасности в регионе. Ранее Саудовская Аравия перенаправила значительную часть потоков через трубопровод "Восток-Запад" именно в Янбу, однако активность йеменских хуситов вынудила рынок пересмотреть логистику. По данным Kpler, в июне общий объем нефти, проходившей через этот маршрут, составлял около 7,4 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 7% мировой добычи.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что сокращение отгрузок из Красного моря может привести к росту стоимости фрахта и страхования для всех участников рынка, включая Россию, если танкеры будут вынуждены использовать более длинные маршруты в обход опасных зон.

Атаки на инфраструктуру и блокада

Ситуация осложняется прямыми ударами по энергетическим объектам. В ночь на 23 июля хуситы атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии, мотивируя это введением морской блокады королевства. Также под удар попал нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco в городе Джизан на побережье Красного моря. Мощность этого завода составляет 400 тыс. баррелей в сутки; его продукция ориентирована преимущественно на рынки Европы и Восточной Африки.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов указывает, что остановка или повреждение мощностей НПЗ в Джизане может создать локальный дефицит светлых нефтепродуктов в Европе и Восточной Африке, что потенциально откроет окно возможностей для экспорта аналогичных продуктов из России.

Пока остается неопределенным объем фактического сокращения мирового предложения нефти, так как Саудовская Аравия может частично компенсировать потери в Янбу за счет увеличения отгрузок через терминалы Персидского залива. Однако логистические издержки при смене маршрутов неизбежно окажут давление на конечную стоимость доставки сырья.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов

аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов