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Европейский союз разрешил услуги по транспортировке российского газа в Южную Корею и Японию

Экономика » Сырье » Газ

Европейский союз ввел исключение из санкционного режима для поставок сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта "Сахалин-2" в Южную Корею и Японию. Решение закреплено в 21-м пакете санкций, одобренном Советом ЕС 23 июля.

Танкер с СПГ
Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/
Танкер с СПГ

До 31 марта 2028 года ограничения ЕС не будут распространяться на транспортные, финансовые, брокерские услуги и техническую поддержку, необходимые для транспортировки СПГ с "Сахалина-2". Это позволяет южнокорейской корпорации KOGAS продолжать импорт газа при поддержке европейских компаний страхования и перестрахования.

Ранее, в 19-м пакете санкций от октября 2025 года, ЕС запретил своим компаниям предоставлять подобные услуги для российского СПГ, направляемого в третьи страны. Без этого исключения KOGAS столкнулась бы с невозможностью выполнять контракты с начала 2027 года из-за отсутствия международного страхового покрытия.

Объемы и сроки поставок

Южная Корея имеет долгосрочный контракт на импорт около 1,5 млн тонн СПГ в год с проекта "Сахалин-2". Срок действия соглашения — с апреля 2008 года по март 2028 года. По оценкам правительства Сеула, благодаря решению ЕС стабильный ввоз примерно 2 млн тонн газа на оставшийся период контракта теперь обеспечен.

Достижение этого результата стало итогом дипломатических консультаций на уровне министерств и глав государств, включая обсуждение вопроса на саммите Южная Корея — ЕС в Брюсселе 10 июня. Власти Сеула подчеркивали, что санкции напрямую угрожают энергетической безопасности страны.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что страхование и перестрахование являются критическими элементами транспортной логистики в торговле энергоносителями. Отсутствие покрытия от ведущих мировых страховщиков делает физическую транспортировку груза фактически невозможной, даже если сам контракт на покупку товара остается в силе.

Оставшиеся риски

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи уточнило, что меры по освобождению от санкций касаются только стран Евросоюза. Данное исключение не распространяется на Великобританию.

В настоящее время правительство Южной Кореи ведет переговоры с британской стороной и профильными ведомствами, чтобы добиться аналогичного механизма исключений и полностью устранить риски перебоев в импорте российского газа.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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