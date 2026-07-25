Китай импортировал в июне 2026 года около 173 тонн золота, что стало максимальным показателем за последние два года. Рост закупок произошел на фоне снижения мировых цен на драгметалл и вступления в силу нового механизма квотирования импорта.
По данным Kitco, это третий месяц подряд, когда объемы поставок золота в КНР растут. В мае 2026 года импорт составил около 163 тонн. Суммарно с начала года до конца мая Китай закупил порядка 692 тонн золота, что на 76% больше показателей за аналогичный период 2025 года.
На динамику рынка повлияли три основных фактора:
Рэй Цзя, руководитель отдела исследований по Китаю в Всемирном золотом совете (WGC), полагает, что если мировые цены останутся низкими или будут двигаться в пользу покупателя, объемы импорта КНР в ближайшие месяцы сохранятся на высоком уровне.
Учитывая масштаб экономики Китая, такая активность может оказать существенную поддержку общемировому рынку золота во второй половине 2026 года.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.