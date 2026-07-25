Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Режиссёр "Формы воды" рассказал, с чем столкнулся в Голливуде: слова агента, которые он запомнил навсегда
Тишина вместо слез пугает врачей: защитный механизм организма приведет к опасным зажимам
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Атаки хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии привели к снижению экспорта нефти
Европейский союз разрешил услуги по транспортировке российского газа в Южную Корею и Японию
Минприроды Пермского края опровергло информацию о завершении работ по очистке рек
Учет страхового стажа при уходе за пожилыми: что изменится в подаче документов
В Нижнем Новгороде создадут современный центр протезирования и реабилитации
Риск экологической катастрофы: события на терминале КТК заставили полностью остановить погрузку сырья

Импорт золота в Китай достиг двухлетнего максимума на фоне новых квот

Экономика » Сырье » Металлы

Китай импортировал в июне 2026 года около 173 тонн золота, что стало максимальным показателем за последние два года. Рост закупок произошел на фоне снижения мировых цен на драгметалл и вступления в силу нового механизма квотирования импорта.

Золотые слитки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Золотые слитки

По данным Kitco, это третий месяц подряд, когда объемы поставок золота в КНР растут. В мае 2026 года импорт составил около 163 тонн. Суммарно с начала года до конца мая Китай закупил порядка 692 тонн золота, что на 76% больше показателей за аналогичный период 2025 года.

На динамику рынка повлияли три основных фактора:

  • Ценовая конъюнктура: падение котировок золота на мировом рынке стимулировало спрос со стороны инвесторов и компаний.
  • Валютный курс: укрепление китайского юаня сделало закупки более доступными для внутренних потребителей.
  • Регуляторные изменения: с 1 июня заработал новый порядок выдачи лицензий, который позволил коммерческим банкам эффективнее использовать импортные квоты для обеспечения розничного спроса на физическое золото.

Рэй Цзя, руководитель отдела исследований по Китаю в Всемирном золотом совете (WGC), полагает, что если мировые цены останутся низкими или будут двигаться в пользу покупателя, объемы импорта КНР в ближайшие месяцы сохранятся на высоком уровне.

Учитывая масштаб экономики Китая, такая активность может оказать существенную поддержку общемировому рынку золота во второй половине 2026 года.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Военные новости
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Популярное
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС

Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.

Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Последние материалы
Тишина вместо слез пугает врачей: защитный механизм организма приведет к опасным зажимам
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Атаки хуситов на инфраструктуру Саудовской Аравии привели к снижению экспорта нефти
Европейский союз разрешил услуги по транспортировке российского газа в Южную Корею и Японию
Импорт золота в Китай достиг двухлетнего максимума на фоне новых квот
Минприроды Пермского края опровергло информацию о завершении работ по очистке рек
Учет страхового стажа при уходе за пожилыми: что изменится в подаче документов
В Нижнем Новгороде создадут современный центр протезирования и реабилитации
Риск экологической катастрофы: события на терминале КТК заставили полностью остановить погрузку сырья
Шквал в Барнауле накренил башенный кран на стройплощадке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.