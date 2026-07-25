Импорт золота в Китай достиг двухлетнего максимума на фоне новых квот

Китай импортировал в июне 2026 года около 173 тонн золота, что стало максимальным показателем за последние два года. Рост закупок произошел на фоне снижения мировых цен на драгметалл и вступления в силу нового механизма квотирования импорта.

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По данным Kitco, это третий месяц подряд, когда объемы поставок золота в КНР растут. В мае 2026 года импорт составил около 163 тонн. Суммарно с начала года до конца мая Китай закупил порядка 692 тонн золота, что на 76% больше показателей за аналогичный период 2025 года.

На динамику рынка повлияли три основных фактора:

Ценовая конъюнктура: падение котировок золота на мировом рынке стимулировало спрос со стороны инвесторов и компаний.

падение котировок золота на мировом рынке стимулировало спрос со стороны инвесторов и компаний. Валютный курс: укрепление китайского юаня сделало закупки более доступными для внутренних потребителей.

укрепление китайского юаня сделало закупки более доступными для внутренних потребителей. Регуляторные изменения: с 1 июня заработал новый порядок выдачи лицензий, который позволил коммерческим банкам эффективнее использовать импортные квоты для обеспечения розничного спроса на физическое золото.

Рэй Цзя, руководитель отдела исследований по Китаю в Всемирном золотом совете (WGC), полагает, что если мировые цены останутся низкими или будут двигаться в пользу покупателя, объемы импорта КНР в ближайшие месяцы сохранятся на высоком уровне.

Учитывая масштаб экономики Китая, такая активность может оказать существенную поддержку общемировому рынку золота во второй половине 2026 года.