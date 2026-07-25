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Риск экологической катастрофы: события на терминале КТК заставили полностью остановить погрузку сырья

Экономика » Сырье » Нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нападением Украины на Россию, Казахстан и США. По его словам, это связано с тем, что американские компании входят в число акционеров консорциума.

Перевозка нефти
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Заявление прозвучало перед встречей Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Форуме межрегионального сотрудничества в Омске. Стороны намерены обсудить ситуацию с безопасностью транспортировки сырья.

Атаки в Черном море

Напряженность вокруг терминала КТК выросла после серии атак беспилотников в акватории Черного моря. 19 июля дроны атаковали два танкера под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS). Пострадавших нет, разлив нефти удалось предотвратить, но погрузку сырья пришлось остановить.

Спустя день, 20 июля, дрон попал в кормовую часть третьего танкера. Пожар на палубе и в отсеках ликвидировали в течение нескольких часов.

Из-за угроз безопасности экипажей и рисков для экологии региона погрузочные операции на морском терминале временно приостановили 23 июля. В Минэнерго Казахстана пояснили, что все технические объекты консорциума исправны и готовы вернуться к работе сразу после стабилизации обстановки.

Экономический вес консорциума

КТК играет роль ключевого транспортного коридора для казахстанской нефти, связывая месторождения Тенгиз, Кашаган и Карачаганак с мировым рынком. Любой простой терминала напрямую влияет на экспортные доходы Казахстана.

Показатель Значение/Детали
Объем перевалки в 2024 году Около 63 млн тонн нефти
Доля зарубежных грузоотправителей 74% от общего объема
Ключевые участники Россия, Казахстан, США (включая компанию Chevron) и страны Западной Европы

"Что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки", — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В МИД Казахстана уже назвали подобные действия недопустимым посягательством на экономические интересы республики.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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