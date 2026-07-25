Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нападением Украины на Россию, Казахстан и США. По его словам, это связано с тем, что американские компании входят в число акционеров консорциума.
Заявление прозвучало перед встречей Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Форуме межрегионального сотрудничества в Омске. Стороны намерены обсудить ситуацию с безопасностью транспортировки сырья.
Напряженность вокруг терминала КТК выросла после серии атак беспилотников в акватории Черного моря. 19 июля дроны атаковали два танкера под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS). Пострадавших нет, разлив нефти удалось предотвратить, но погрузку сырья пришлось остановить.
Спустя день, 20 июля, дрон попал в кормовую часть третьего танкера. Пожар на палубе и в отсеках ликвидировали в течение нескольких часов.
Из-за угроз безопасности экипажей и рисков для экологии региона погрузочные операции на морском терминале временно приостановили 23 июля. В Минэнерго Казахстана пояснили, что все технические объекты консорциума исправны и готовы вернуться к работе сразу после стабилизации обстановки.
КТК играет роль ключевого транспортного коридора для казахстанской нефти, связывая месторождения Тенгиз, Кашаган и Карачаганак с мировым рынком. Любой простой терминала напрямую влияет на экспортные доходы Казахстана.
|Показатель
|Значение/Детали
|Объем перевалки в 2024 году
|Около 63 млн тонн нефти
|Доля зарубежных грузоотправителей
|74% от общего объема
|Ключевые участники
|Россия, Казахстан, США (включая компанию Chevron) и страны Западной Европы
"Что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки", — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В МИД Казахстана уже назвали подобные действия недопустимым посягательством на экономические интересы республики.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.